Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие из нас замечали, что даже после непродолжительного рейса можно ощутить себя совершенно изможденным. Порой это чувство возникает даже в тех случаях, когда вы успели немного поспать в самолете. Причиной такого состояния служат разные физиологические факторы, на которые наш организм реагирует во время авиаперелета.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Во время полета самолет находится на значительной высоте, где давление воздуха существенно ниже, чем на поверхности земли. Чтобы компенсировать это, в салоне создают искусственное давление, но его уровень все равно остается ниже привычного. В условиях такой атмосферы уровень кислорода в организме уменьшается, что заставляет его работать более интенсивно, дабы восполнить кислородную недостаточность, что, в свою очередь, вызывает повышенную усталость.

Еще одной причиной усталости является низкая влажность воздуха в самолете. Обычно уровень влажности в салоне колеблется около 20%, что значительно ниже, чем на земле. Это может привести к обезвоживанию: организм теряет влагу, кожа становится менее увлажненной, а обмен веществ замедляется. Все это также усиливает чувство утомления.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия авиаперелета, рекомендуется пить больше воды, а также воздерживаться от употребления алкоголя и кофеина.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

