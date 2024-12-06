Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость

Многие из нас замечали, что даже после непродолжительного рейса можно ощутить себя совершенно изможденным. Порой это чувство возникает даже в тех случаях, когда вы успели немного поспать в самолете. Причиной такого состояния служат разные физиологические факторы, на которые наш организм реагирует во время авиаперелета.
Во время полета самолет находится на значительной высоте, где давление воздуха существенно ниже, чем на поверхности земли. Чтобы компенсировать это, в салоне создают искусственное давление, но его уровень все равно остается ниже привычного. В условиях такой атмосферы уровень кислорода в организме уменьшается, что заставляет его работать более интенсивно, дабы восполнить кислородную недостаточность, что, в свою очередь, вызывает повышенную усталость.
Еще одной причиной усталости является низкая влажность воздуха в самолете. Обычно уровень влажности в салоне колеблется около 20%, что значительно ниже, чем на земле. Это может привести к обезвоживанию: организм теряет влагу, кожа становится менее увлажненной, а обмен веществ замедляется. Все это также усиливает чувство утомления.
Чтобы свести к минимуму негативные последствия авиаперелета, рекомендуется пить больше воды, а также воздерживаться от употребления алкоголя и кофеина.
Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.