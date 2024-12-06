Россиянам назвали лучшие места для восстановления ментального здоровья

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в санаториях и отелях, предлагающих оздоровительные программы, становится всё популярнее в мире. Каковы перспективы для медитативных и wellness-туров в условиях растущего интереса к заботе о психическом здоровье рассказала руководитель рабочей группы по новым и нишевым видам туризма координационного совета по туризму Общественной палаты РФ Наталия Белякова.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро в лесу

"Постепенно молодеет целевая аудитория тех, кто ездит в санаторий, но это не быстрый процесс, это не быстро перестроить, потому что нас всегда учили, что санаторий — это уже как бы все, пенсионеры ходят с палочками по дорогам", — отметила специалист.

Она добавила, что над медицинским туризмом проводилась большая работа. Так, Турция остается лидером по восстановительным процедурам. В России чаще выбирают туры в Алтай или на Камчатку — это арктические ниши, которые ориентированы не городской туризм, а туризм на особо охраняемых природных территориях, который как раз позволяет остаться один на один с природой.

"Есть огромная теория на этот счет по поводу того, как влияет вообще просто созерцание зеленого на сетчатку глаза. Доказано медициной, что это позитивно влияет на ментальное состояние", — подчеркнула она.

По мнению Беляковой, во время путешествия проблемы на фоне природы кажутся мелкими, это очень сильно отрезвляет людей, которые далеки от ретритных практик и медитаций.

"Дальше из этой уникальности природной ты можешь унести столько, сколько хочешь. Есть такие туры от духовных практик. Ты можешь просто тихонечко сидеть, медитировать во время обычного тура по Камчатке, и это норма. Ты можешь заниматься самоуспокоением, обходя 25 раз ступу буддийскую против часовой стрелки и так далее. То есть запрос на это есть, вот я что хочу подсветить", — отметила эксперт.

Она уточнила, что для восстановления ментального здоровья обычно выбирают так называемые дальнемагистральные страны, это большая перезагрузка, потому человек попадает в совершенно в другой мир: Вьетнам, Бали, вся Юго-Восточная Азия в любом варианте, Индия.

Уточнения

Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

