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Россиянам назвали лучшие места для восстановления ментального здоровья

2:17
Туризм

Отдых в санаториях и отелях, предлагающих оздоровительные программы, становится всё популярнее в мире. Каковы перспективы для медитативных и wellness-туров в условиях растущего интереса к заботе о психическом здоровье рассказала руководитель рабочей группы по новым и нишевым видам туризма координационного совета по туризму Общественной палаты РФ Наталия Белякова.

Озеро в лесу
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Озеро в лесу

"Постепенно молодеет целевая аудитория тех, кто ездит в санаторий, но это не быстрый процесс, это не быстро перестроить, потому что нас всегда учили, что санаторий — это уже как бы все, пенсионеры ходят с палочками по дорогам", — отметила специалист.

Она добавила, что над медицинским туризмом проводилась большая работа. Так, Турция остается лидером по восстановительным процедурам. В России чаще выбирают туры в Алтай или на Камчатку — это арктические ниши, которые ориентированы не городской туризм, а туризм на особо охраняемых природных территориях, который как раз позволяет остаться один на один с природой.

"Есть огромная теория на этот счет по поводу того, как влияет вообще просто созерцание зеленого на сетчатку глаза. Доказано медициной, что это позитивно влияет на ментальное состояние", — подчеркнула она.

По мнению Беляковой, во время путешествия проблемы на фоне природы кажутся мелкими, это очень сильно отрезвляет людей, которые далеки от ретритных практик и медитаций. 

"Дальше из этой уникальности природной ты можешь унести столько, сколько хочешь. Есть такие туры от духовных практик. Ты можешь просто тихонечко сидеть, медитировать во время обычного тура по Камчатке, и это норма. Ты можешь заниматься самоуспокоением, обходя 25 раз ступу буддийскую против часовой стрелки и так далее. То есть запрос на это есть, вот я что хочу подсветить", — отметила эксперт.

Она уточнила, что для восстановления ментального здоровья обычно выбирают так называемые дальнемагистральные страны, это большая перезагрузка, потому человек попадает в совершенно в другой мир: Вьетнам, Бали, вся Юго-Восточная Азия в любом варианте, Индия.

Уточнения

Алта́й горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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