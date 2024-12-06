Кефир, соленья и вяленая рыба — почему русская кухня кажется китайцам экзотической

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопросы о национальных кухнях часто вызывают оживленные дискуссии, особенно когда речь идет о столкновении столь разных гастрономических традиций, как у России и Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Изображение молока, стакана, кувшина.

Если россиянам китайская кухня с ее экзотическими блюдами, включая насекомых, кажется странной, то китайцев, в свою очередь, шокирует привычный рацион россиян. Об этом рассказал тревел-блогер в своем канале "ГДЕ НАМ ЖИТЬ" на платформе "Дзен".

На одном из китайских туристических форумов блогер прочитал пост, в котором турист делится своими впечатлениями о русской кухне. Он упоминает, что не понимает, как можно называть деликатесом вяленую рыбу, которую якобы готовят из сырой рыбы, обсыпанной солью.

Китайцам сложно понять, почему русские так любят молоко, творог, сметану и кефир. Например, они воспринимают кефир как "скисшее молоко", запах которого кажется им одним из самых неприятных. Однако многие не знают, что кефир полезен для здоровья.

Многие китайцы удивляются, зачем русские засаливают овощи. По их мнению, это уничтожает естественный вкус продуктов. Но любовь к соленьям объясняется исторически: в условиях сурового климата россияне издавна заготавливали овощи на зиму, чтобы сохранить их до следующего урожая.

По мнению китайцев, русская вяленая рыба — это пересоленная сырая рыба, которую невозможно есть. Это распространенное заблуждение. На деле рыба проходит специальную обработку и является традиционным лакомством.

Русская кухня кажется китайцам скучной из-за минимального использования специй. Привыкшим к острым и пряным блюдам китайцам сложно оценить простые сочетания вкусов, которые россияне считают "домашними" и "согревающими".

В то же время, российская кухня вызывает не только недоумение, но и искренний интерес. Некоторые туристы готовы пробовать даже те блюда, которые изначально кажутся странными, и делятся неожиданными положительными впечатлениями.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.





Вяление рыбы — способ консервирования рыбы путём медленного обезвоживания за счёт испарения влаги при температуре не выше 35 °C.

