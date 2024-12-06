Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стал известен райдер эпатажной певицы Натальи Штурм
Четыре не самых известных курорта для горнолыжного отдыха
Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог
Перестала быть мамой-праздником: дочь Аланы Мамаевой упрекнула её из-за нежелании готовить еду
Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают
Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году
Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой
Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость
Как очистить унитаз от известкового налета без повреждений

Введение туристического налога в ДНР и ЛНР пока не планируется

2:25
Туризм

Введение туристического налога в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пока не планируется. Об этом сообщили местные власти в беседе с ТАСС.

Митинг в Донецке
Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Митинг в Донецке

Как отметил первый вице-спикер парламента ДНР Сергей Прокопенко, в республике отсутствует правовая база для регулирования туристической отрасли. В связи с этим разработан проект закона "О туристской деятельности в ДНР", но введение туристического налога в нем не предусмотрено.

В Заксобрании ЛНР подчеркнули, что на данном этапе такой налог признан нецелесообразным.

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий уточнил, что регион также не планирует вводить налог в 2025 году. Причины связаны с экономической ситуацией и стремлением поддержать местный бизнес.

"Мы понимаем, что введение налогов сейчас может стать дополнительным препятствием для развития отрасли. Поэтому предпочитаем сосредоточиться на поддержке предпринимателей и создании условий для роста туризма", — пояснил он.

Тицкий также отметил, что инфраструктура области пострадала из-за недостаточного внимания в прошлом. Сейчас власти совместно с предпринимателями активно работают над улучшением региона. В 2025 году Запорожская область уже приняла более 70 тысяч туристов, а число баз отдыха и гостиниц, готовых принимать гостей, увеличилось на 70%.

В Херсонской области, по словам губернатора Владимира Сальдо, продолжается создание единой системы гостиниц и инфраструктуры. На начальном этапе находится формирование реестра субъектов туристической деятельности. Однако спрос на услуги пока остается низким, в основном ограничиваясь местными жителями.

"Мы считаем, что введение туристического налога сейчас может негативно повлиять на развитие гостиничного бизнеса. Вместо этого важно сосредоточиться на развитии туризма и создании привлекательной среды", — пояснил Сальдо.

В целом, власти всех четырёх регионов сходятся во мнении, что на данном этапе туристический налог стал бы барьером для развития индустрии, которая только начинает восстанавливаться и привлекать туристов.

Уточнения

Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса (др.-греч. Τηθύς, лат. Tethys).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой
Шоу-бизнес
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Курская область получила нового врио губернатора — проверенного в деле силовиками Хинштейна Любовь Степушова Трамп хочет сделать руководителем NASA космического туриста Джареда Айзекмана Игорь Буккер Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Другое измерение военной мощи России Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Для предотвращения инфаркта важно постоянно быть в движении, уверена кардиолог
Перестала быть мамой-праздником: дочь Аланы Мамаевой упрекнула её из-за нежелании готовить еду
Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают
Безвизовый режим между РФ и Мьянмой может появиться в 2025 году
Немоляева высказалась об идее заменить Ахеджакову в советской комедии: была нормальной артисткой
Россиянам объяснили, почему после перелета ощущается сильная усталость
Как очистить унитаз от известкового налета без повреждений
Лолита высказалась об итогах уходящего года: Богу виднее
Губительное завершение эры МКС: может ли вывод станции с орбиты привести к экологической катастрофе
Абхазия столкнулась с нехваткой средств для выплаты зарплат бюджетникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.