Введение туристического налога в ДНР и ЛНР пока не планируется

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Введение туристического налога в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пока не планируется. Об этом сообщили местные власти в беседе с ТАСС.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Митинг в Донецке

Как отметил первый вице-спикер парламента ДНР Сергей Прокопенко, в республике отсутствует правовая база для регулирования туристической отрасли. В связи с этим разработан проект закона "О туристской деятельности в ДНР", но введение туристического налога в нем не предусмотрено.

В Заксобрании ЛНР подчеркнули, что на данном этапе такой налог признан нецелесообразным.

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий уточнил, что регион также не планирует вводить налог в 2025 году. Причины связаны с экономической ситуацией и стремлением поддержать местный бизнес.

"Мы понимаем, что введение налогов сейчас может стать дополнительным препятствием для развития отрасли. Поэтому предпочитаем сосредоточиться на поддержке предпринимателей и создании условий для роста туризма", — пояснил он.

Тицкий также отметил, что инфраструктура области пострадала из-за недостаточного внимания в прошлом. Сейчас власти совместно с предпринимателями активно работают над улучшением региона. В 2025 году Запорожская область уже приняла более 70 тысяч туристов, а число баз отдыха и гостиниц, готовых принимать гостей, увеличилось на 70%.

В Херсонской области, по словам губернатора Владимира Сальдо, продолжается создание единой системы гостиниц и инфраструктуры. На начальном этапе находится формирование реестра субъектов туристической деятельности. Однако спрос на услуги пока остается низким, в основном ограничиваясь местными жителями.

"Мы считаем, что введение туристического налога сейчас может негативно повлиять на развитие гостиничного бизнеса. Вместо этого важно сосредоточиться на развитии туризма и создании привлекательной среды", — пояснил Сальдо.

В целом, власти всех четырёх регионов сходятся во мнении, что на данном этапе туристический налог стал бы барьером для развития индустрии, которая только начинает восстанавливаться и привлекать туристов.

Уточнения

Доне́цкий у́гольный бассе́йн сокращённо Доне́цкий бассе́йн или Донба́сс, ранее также применялся термин Каменноуго́льный райо́н — месторождение угля, образовавшееся на заливах и лиманах Тетиса (др.-греч. Τηθύς, лат. Tethys).

