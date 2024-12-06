Почему Баку очаровывает с первого взгляда

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тревел-блогер Саша Коновалова рассказала в канале на платформе "Дзен" про свое путешествие в Азербайджане.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Люля-кебаб

Девушка отправилась в Баку и ощутила, будто оказалась одновременно в Кавказском городе России и Турции. Азербайджан напомнил обе страны: что-то здесь родное, что-то экзотическое. Но главное — это место поражает своей уникальностью! Гостеприимство, невероятно вкусная кухня и потрясающие виды — Баку очаровывает с первого взгляда.

Азербайджан удивляет уютом: повсюду говорят по-русски, в меню ресторанов встречаются знакомые блюда, а в магазинах полно продуктов из России. Одновременно чувствуется сходство с Турцией — от культуры до языка и национальной кухни. Баку даже внешне напоминает турецкие города.

Азербайджанская кухня превзошла все ожидания девушки. Плов, люля-кебаб, пахлава — все это просто восторг! Но и русская, и турецкая кухни здесь ничуть не хуже. Отдельное впечатление оставил гранатовый сок — невероятно вкусный!

Туристку также поразило, насколько чисто в Баку. Ни бумажек, ни окурков — ни в центре, ни на окраинах. Либо тут идеально убирают, либо просто не мусорят.

Мнение о том, что в Баку нечего делать, совершенно ошибочно. Старый город с его историей и атмосферой соседствует с футуристичными зданиями. Здесь постоянно появляются новые достопримечательности, которые радуют глаз.

Кошки в Баку повсюду — здоровые, ухоженные, с блестящей шерстью. Люди заботятся о них, строят домики, кормят.

Цены в Баку радуют: продукты стоят, как в России, а рестораны — даже дешевле. Мясные блюда, такие как плов или люля-кебаб, обойдутся всего в 10 манат (менее 600 рублей). Архитектура тоже впечатляет — от изысканных узоров на фасадах до зелёного и просторного Бакинского бульвара.

В каждой мелочи чувствуется искренность: азербайджанцы с радостью делятся своим культурным богатством и радуются, когда туристы восхищаются их страной.

Уточнения

Баку́ (азерб. Bakı, МФА: [bɑˈcɯ]) — столица Азербайджанской Республики, крупнейший промышленный, экономический и научно-технический центр Закавказья, а также самый крупный порт на Каспийском море и самый большой город на Кавказе.



Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии, а также, по мнению некоторых источников, частично к Восточной Европе.

