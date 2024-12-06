6 недооценённых горнолыжных курортов — где отдохнуть этой зимой в России

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Яндекс Путешествия" поделился списком шести горнолыжных курортов, которые остаются недооценёнными, но могут стать отличной альтернативой переполненным популярным местам. Эти курорты расположены в Пермском крае, на Алтае, в Башкирии, Мурманской и Свердловской областях, а также в Подмосковье, передает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордисты

Губаха (Пермский край): расположенный в Уральских горах, этот курорт предлагает 18 трасс для разного уровня подготовки. Фристайлеры оценят сноупарк, а любители активного отдыха смогут прокатиться на снегоходах или побывать на экскурсиях. Проживание на двоих обойдётся в 1500 рублей за ночь, а ски-пасс — 2500 рублей.

Благодать (Алтайский край): в отрогах Чергинского хребта можно найти трассы длиной до 2600 метров, трёхзвёздочный отель, спа и горнолыжную школу. Цена ски-пасса — 1200-1500 рублей, аренда снаряжения — 1700 рублей, а двухдневное проживание обойдётся в 6500 рублей.

Абзаково (Башкирия): этот курорт славится трассой длиной 2700 метров и развитой инфраструктурой: аквапарк, зоопарк, тюбинг и каток. Цены на ски-пассы варьируются от 1000 до 4000 рублей, а проживание стартует с 10 000 рублей за ночь.

Большой Вудъявр (Мурманская область): расположенный в Хибинских горах, курорт насчитывает более 20 трасс, многие из которых оснащены ночным освещением. Можно увидеть северное сияние, посетить музеи и отправиться в походы. Ски-пасс стоит 1750-1890 рублей, аренда оборудования — от 2500 рублей.

Ежовая гора (Свердловская область): с 6 освещёнными трассами этот курорт привлекает тех, кто ищет спокойный отдых вдали от суеты. Прокат оборудования обойдётся в 2390 рублей, а ски-пасс — 2000-3000 рублей.

Целеево (Подмосковье): курорт предлагает 4 трассы для начинающих, а также зимний гольф, сноубайк и бассейн. Прокат снаряжения стоит 3500 рублей за день, а проживание — 12 500 рублей за ночь.

Эти места подходят для тех, кто ищет комфортный отдых без излишнего ажиотажа.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.



Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

