6 недооценённых горнолыжных курортов — где отдохнуть этой зимой в России

Сервис "Яндекс Путешествия" поделился списком шести горнолыжных курортов, которые остаются недооценёнными, но могут стать отличной альтернативой переполненным популярным местам. Эти курорты расположены в Пермском крае, на Алтае, в Башкирии, Мурманской и Свердловской областях, а также в Подмосковье, передает "Рамблер".
Губаха (Пермский край): расположенный в Уральских горах, этот курорт предлагает 18 трасс для разного уровня подготовки. Фристайлеры оценят сноупарк, а любители активного отдыха смогут прокатиться на снегоходах или побывать на экскурсиях. Проживание на двоих обойдётся в 1500 рублей за ночь, а ски-пасс — 2500 рублей.
Благодать (Алтайский край): в отрогах Чергинского хребта можно найти трассы длиной до 2600 метров, трёхзвёздочный отель, спа и горнолыжную школу. Цена ски-пасса — 1200-1500 рублей, аренда снаряжения — 1700 рублей, а двухдневное проживание обойдётся в 6500 рублей.
Абзаково (Башкирия): этот курорт славится трассой длиной 2700 метров и развитой инфраструктурой: аквапарк, зоопарк, тюбинг и каток. Цены на ски-пассы варьируются от 1000 до 4000 рублей, а проживание стартует с 10 000 рублей за ночь.
Большой Вудъявр (Мурманская область): расположенный в Хибинских горах, курорт насчитывает более 20 трасс, многие из которых оснащены ночным освещением. Можно увидеть северное сияние, посетить музеи и отправиться в походы. Ски-пасс стоит 1750-1890 рублей, аренда оборудования — от 2500 рублей.
Ежовая гора (Свердловская область): с 6 освещёнными трассами этот курорт привлекает тех, кто ищет спокойный отдых вдали от суеты. Прокат оборудования обойдётся в 2390 рублей, а ски-пасс — 2000-3000 рублей.
Целеево (Подмосковье): курорт предлагает 4 трассы для начинающих, а также зимний гольф, сноубайк и бассейн. Прокат снаряжения стоит 3500 рублей за день, а проживание — 12 500 рублей за ночь.
Эти места подходят для тех, кто ищет комфортный отдых без излишнего ажиотажа.
Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.
Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.
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