Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный кашель опаснее, чем кажется: как он может навредить вашему сердцу
Как ухаживать за фикусом Бенджамина, чтобы он не лысел?
Новая вмятина или дефект покраски? Как проверить машину после ремонта
Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии
Ягодицы выглядят привлекательнее из-за этой удивительной детали
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Если классический уход не помогает справиться с сухостью губ зимой, попробуйте каплю этого средства
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой

Выбираем гостиницу на Новый год

1:44
Туризм

Новогодние каникулы — идеальное время для путешествий. Чтобы отдых действительно оправдал ожидания, важно правильно подобрать гостиницу. Как сделать это грамотно, рассказали специалисты Роспотребнадзора Волгоградской области.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Для начала нужно понять, как именно вы планируете проводить время. Если гостиница требуется только для ночевки после прогулок, подойдет недорогой вариант в центре города. Однако, если в планах длительное пребывание, стоит учитывать расположение отеля. Даже самый уютный отель, находящийся на шумной улице без парковки, может испортить впечатление от отпуска.

Перед бронированием важно изучить всю доступную информацию. Официальные сайты гостиниц — лучший источник актуальных данных о ценах, акциях и услугах. Ознакомьтесь с фотографиями номеров и отзывами других гостей, размещенными на специализированных платформах. Нередко бронирование через сайт самого отеля оказывается не только выгоднее, но и надежнее, сообщает "Рамблер". 

Особое внимание следует уделять цене. Слишком низкая стоимость номера может указывать на скрытые проблемы. Отсутствие фотографий фасада здания или номеров также должно насторожить. Если есть сомнения, не бойтесь напрямую обратиться в гостиницу с вопросами.

Независимо от категории отеля, проживание должно быть комфортным: чистота, удобная мебель и качественные услуги — это стандарт. Гостиница обязана соблюдать все санитарные нормы и условия, прописанные в договоре, включая цену, сроки пребывания и тип выбранного номера.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла). 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала, как готовится к Новому году без сына Тимофея Аудио 
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
Простые советы, чтобы собака не выла в ваше отсутствие
Люся Чеботина объяснила, что общего между ней и Ириной Аллегровой
Какие изменения ждут водителей с истекающими правами
Как самозанятые изменили рынок труда в России
Когда можно пересаживать комнатные цветы зимой и не рисковать
Крымчане стали рюкзаками таскать деньги
Италия назвала три сценария окончания СВО для Украины
Что изменится в больничных с 2025 года: важные нововведения от Минздрава
Как не растолстеть на Новый год: меню от диетолога
Записка о любви к Украине привела медсестру из Тюмени к залу суда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.