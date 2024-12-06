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Курорт, где взрослые не по-детски возрадуются Рождественским огням

2:48
Туризм

Город, заключающий в себе море, историю, традиции и красивые огни под Рождество, которому могут позавидовать самые известные из близлежащих городов Неаполь и Салерно.

Италия, Баколи
Фото: Wikimedia Commons by Denghiù is licensed under Public domain
Италия, Баколи

Баколи — идеальное место для семей, которые хотят насладиться рождественской атмосферой и развлечь своих детей, а также открыть для себя что-то новое в истории прекрасного города итальянского региона Кампания.

Происхождение Баколи восходит к тому времени, когда римляне выбрали это место в качестве резиденции Classis Misenensis, — наиважнейшего военного флота империи. По легенде, название произошло от трубача Мизена, который нашёл здесь последний приют.

Прошлое всё ещё можно лицезреть благодаря таким шедеврам, как вырезанный из туфа внушительный резервуар, который обеспечивал водоснабжение судов. Со временем Баколи стал термальным курортом благодаря водам, которые здесь протекают при температуре 74°C, что благодетельно воздействует на организм.

Одна из достопримечательностей, особенно для детей, — огни Баколи, Рождественская инсталляция, которая превращает парк Ванвителлиан в некий заколдованный мир.

Посетители увидят декорации с морскими героями, как сказочный король Тритон. До середины января, ежедневно с 16:30 до 23:00, вход в парк бесплатный.

Среди исторических достопримечательностей стоит отметить Casa Vanvitelliana, изысканное здание 18-го века, которое выглядит как остров на озере Фузаро. Построенный по проекту Луиджи Ванвителли, в этом доме жили такие знаменитости, как Моцарт и Россини.

Ещё одно место, которое нельзя пропустить, — это гробница Агриппины, на самом деле небольшой римский театр, из которого открывается прекрасный вид на Марина Гранде.

В нескольких километрах от деревни Байя вы посетите обширный археологический комплекс с остатками римских вилл и храмов, античный термальный комплекс.

Археологический музей Кампи Флегрей, расположенный в живописном Арагонском замке, перенесёт вас в имперское прошлое. Кума, с его Сивиллой, является идеальным местом для тех, кто рыщет в поисках легенд и тайн. Не пропустите прогулку по озеру Мизено, оазису покоя, который идеально подходит для пикника или прогулке на велосипеде всей семьёй.

Блюда местной кухни включают блюда из свежей рыбы и фирменные блюда, такие как суп из мидий и паккери — традиционной неаполитанской пастой с характерной крупной трубчатой формой из морепродуктов.

Уточнения

Баколи (итал. Bacoli) — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

Агриппи́на — женское личное имя латинского происхождения.

Луи́джи Ванвите́лли (итал. Luigi Vanvitelli; 12 мая 1700, Неаполь — 1 марта 1773, Казерта) — итальянский рисовальщик, живописец и архитектор; представитель переходного стиля от позднего барокко к неоклассицизму. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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