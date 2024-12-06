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Куба гарантирует свет в отелях: туристам не придётся бояться блэкаутов

1:07
Туризм

Куба предпринимает меры для обеспечения стабильного энергоснабжения в курортных отелях.

Hotel Riviera, Habana
Фото: Wikimedia Commons by Angelo Lucia is licensed under Public domain
Hotel Riviera, Habana

Такое заявление сделало министерство туризма страны на фоне участившихся отключений электроэнергии, очередной случай которых произошёл 4 декабря.

На зимний сезон 2024–2025 годов все отели будут оснащены резервными генераторами, что позволит поддерживать непрерывное электроснабжение для гостей.

Дополнительно на курортах внедряют меры по энергосбережению, чтобы минимизировать перебои в подаче электричества.

Представители Министерства подчеркнули, что большинство популярных туристических зон Кубы самостоятельно генерируют энергию, не завися от национальной энергетической сети.

Это позволяет избежать перебоев в работе курортов даже в случае массовых отключений.

В сообщении также говорится, что "министерство туризма находится в постоянном контакте с местными властями, чтобы координировать усилия и гарантировать стабильную работу всех объектов на острове".

Уточнения

Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. Унитарное государство. Столица и крупнейший город — Гавана. Денежная единица — песо (с 1994 по 2021 г. был в обращении конвертируемый песо). Официальный язык — испанский.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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