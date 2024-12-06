Новый горнолыжный курорт откроют в Северной осетии к 2025 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Северной Осетии завершается строительство горнолыжного курорта, расположенного в Алагирском районе. Этот проект обещает стать новым центром притяжения для любителей зимнего отдыха.

Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischne is licensed under Public domain горнолыжный спуск

На первом этапе на территории площадью 1,5 тысячи гектаров будут построены две канатные дороги и восемь горнолыжных трасс общей длиной около 20 километров.

К 2040 году курорт планируют значительно расширить: трассы увеличатся до 94 километров, а число подъёмников возрастёт до 25.

Для создания комфортных условий катания установят снежные пушки, способные покрывать снегом 50% всех трасс.

Сезон продлится с ноября по апрель, а перепад высот составит внушительные 1100 метров — от 2025 до 3200 метров над уровнем моря.

Курорт будет не только спортивным, но и культурным центром. Здесь появятся кафе, магазины, гостиницы разного уровня, включая VIP-дома с прямым выходом на трассы.

Планируется строительство эко-деревни с уютными домиками для гостей, а также благоустройство ближайшего посёлка Калак: здесь появятся парковки и многофункциональный центр.

Строительство активно идёт. Уже завершена прокладка 14-километровой дороги от Нижнего Зарамага к курорту. Дорога от Владикавказа до курорта займёт около двух часов.

Первых туристов здесь ждут уже в 2025 году, а профилирование трасс и подготовка канатов для подъёмников активно продолжаются.

Уточнения

Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. Республикӕ Цæгат Иристон ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Владикавказ.

