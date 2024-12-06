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Найдите идеальное место для романтики в сердце Итальянской Лации

1:40
Туризм

Лацио — регион, богатый историей, искусством и удивительными пейзажами, идеально подходит для романтического отдыха. Здесь можно найти уникальные места, одно из которых поражает своей атмосферой, словно сошедшей со страниц сказок.

Лацио, Италия
Фото: https://www.gaeta.it/fuga-dell8-dicembre-la-meta-perfetta-e-a-due-passi-da-roma-staccare-la-spina-in-un-posto-cosi-non-ha-prezzo
Лацио, Италия

Среди таких жемчужин — Чивита-ди-Баньореджо, деревня, известная своим необычным расположением на разрушающемся холме.

Этот "умирающий город" очаровывает с первых шагов: чтобы добраться до него, нужно пройти по длинному пешеходному мосту, открывающему потрясающий вид на долину. Кажется, время здесь остановилось, позволяя насладиться умиротворением и красотой.

Узкие мощёные улочки, каменные дома и уютные мастерские создают атмосферу старины. На главной площади можно выпить чашечку кофе, наслаждаясь видами, а вечером — отведать блюда традиционной кухни в местных ресторанах.

Попробуйте паппарделле с кабаном или суп из чечевицы — их подают в обстановке, идеально подходящей для романтического ужина.

Чивита-ди-Баньореджо радует не только архитектурой, но и природой. В окрестностях простирается Долина бесплодных земель — сюрреалистический пейзаж, особенно красивый на закате. Прогулка по этим местам дарит незабываемые впечатления.

Для тех, кто хочет дополнить впечатления, рядом находится озеро Больсена — крупнейшее вулканическое озеро Европы. Здесь можно арендовать лодку для прогулки, провести день на пляже или просто насладиться видами кристально чистой воды.

Уточнения

Больсе́на (итал  Lago di Bolsena) — озеро в Италии, в западных предгорьях Центральных Апеннин. Расположено в кальдере потухшего вулкана, около 370 000 лет назад в результате провала кратера вулкана Вулсини, образовалось озеро с двумя островами, согласно записям римских историков, последний раз активность вулкана наблюдалась в 104 году до н. э.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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