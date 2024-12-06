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Россия открывает свои двери шире: продление электронных виз обсуждается

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Туризм

Срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе могут увеличить. Эта инициатива уже находится на стадии общественного обсуждения.

Паспортный контроль
Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паспортный контроль

В проекте изменений федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" предлагается увеличить:

  • срок действия электронной визы до 120 суток (вместо текущих 60);
  • срок разрешённого пребывания по визе до 30 суток (вместо 16).

При этом визы останутся однократными, несмотря на то, что ранее Илья Уманский, глава Ростуризма предлагал сделать их многократными и продлить срок действия.

Электронная виза в Россию уже доступна для граждан 55 стран. Инициатива направлена на упрощение визового режима и привлечение большего числа туристов в страну.

Уточнения

Электронные визы: Программа была запущена 1 августа 2023 года. Все единые электронные визы выдаются с максимальным сроком действия 16 дней в течение 60 дней с выдачи. Электронная виза действительна для поездок по всей территории Российской Федерации. Получение электронной визы доступно для граждан 55 стран.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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