Россия открывает свои двери шире: продление электронных виз обсуждается

Срок пребывания иностранных граждан в России по электронной визе могут увеличить. Эта инициатива уже находится на стадии общественного обсуждения.
В проекте изменений федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" предлагается увеличить:
При этом визы останутся однократными, несмотря на то, что ранее Илья Уманский, глава Ростуризма предлагал сделать их многократными и продлить срок действия.
Электронная виза в Россию уже доступна для граждан 55 стран. Инициатива направлена на упрощение визового режима и привлечение большего числа туристов в страну.
Электронные визы: Программа была запущена 1 августа 2023 года. Все единые электронные визы выдаются с максимальным сроком действия 16 дней в течение 60 дней с выдачи. Электронная виза действительна для поездок по всей территории Российской Федерации. Получение электронной визы доступно для граждан 55 стран.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.