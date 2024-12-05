У гидов и туристов появятся новые права и обязанности

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

У экскурсоводов и их клиентов появляется больше прав и обязанностей. Правительство Российской Федерации внесло изменения в правила предоставления экскурсионных услуг, которые были приняты два с половиной года назад.

Фото: Wikimedia Commons by Pavel L feodus is licensed under Public domain море, солнце, горы

Гидам предстоит увеличить объем информации, которую они обязаны предоставлять туристам перед началом маршрута. Теперь им нужно будет сообщать о всех дополнительных услугах, которые требуют оплаты, заранее. Кроме того, гидами будет необходимо перечислить, какие льготы доступны клиентам, а также объяснять, как от действий туриста зависит качество предоставляемых услуг и почему по его вине экскурсия может не состояться.

Туристы, в свою очередь, обязаны заранее уведомить организатора о наличии медицинских противопоказаний или других обстоятельств, которые могут повлиять на участие в экскурсии.

Также в новые правила добавлены пункты, позволяющие гиду отказаться от заключения договора или прервать уже начатую экскурсию. Это может произойти, если он посчитает, что туристам угрожает опасность или если погодные условия являются неблагоприятными. Туристы имеют право оспаривать такие отказы, если они считают их необоснованными, и могут подать официальные претензии по электронной почте, если работа гида их не удовлетворила.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

