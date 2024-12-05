Названа главная причина роста числа поездок китайцев в Россию

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Туризм

Россия заняла место в десятке стран, наиболее популярных среди китайских туристов. Об этом сообщили специалисты на форуме "Travelhub.Путешествуй!".

Закат и самолеты
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат и самолеты

Фэн Литао, советник-посланник по культуре посольства Китая в России, отметил, что основным фактором увеличения числа поездок из Китая в Россию в 2024 году стало дружелюбие и гостеприимство россиян, передает информационное агентство "Интерфакс".

Ранее также была озвучена информация о том, что миллионы иностранных граждан потянулись в Россию. За первые десять месяцев 2024 года объем туристического потока из-за границы увеличился почти на 50 процентов по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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