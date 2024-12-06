Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима — время удивительных природных явлений, которые можно увидеть только в определённых местах.

Фото: Собственная работа by Discoverynn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Байкал

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov.story, рассказал про самые редкие явления.

Байкал зимой поражает своими ледяными узорами и прозрачными поверхностями, а на Кольском полуострове можно наблюдать полярное сияние — одно из самых загадочных световых шоу.

На Азовском море зимой формируется ледостав, где замёрзшие волны превращаются в скульптуры, а в Якутии морозы ниже -40°C позволяют устраивать ледяные "фейерверки" из кипятка.

Ещё одно редкое зимнее чудо — гало, или "зимняя радуга", украшающая морозное небо в Сибири и северных регионах, передает "Рамблер".

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



