Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России

Зима — время удивительных природных явлений, которые можно увидеть только в определённых местах.
Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov.story, рассказал про самые редкие явления.
Байкал зимой поражает своими ледяными узорами и прозрачными поверхностями, а на Кольском полуострове можно наблюдать полярное сияние — одно из самых загадочных световых шоу.
На Азовском море зимой формируется ледостав, где замёрзшие волны превращаются в скульптуры, а в Якутии морозы ниже -40°C позволяют устраивать ледяные "фейерверки" из кипятка.
Ещё одно редкое зимнее чудо — гало, или "зимняя радуга", украшающая морозное небо в Сибири и северных регионах, передает "Рамблер".
Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.