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Ледостав, гало, полярное сияние — где можно посмотреть этой зимой в России

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Туризм

Зима — время удивительных природных явлений, которые можно увидеть только в определённых местах.

Байкал
Фото: Собственная работа by Discoverynn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Байкал

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov.story, рассказал про самые редкие явления.

Байкал зимой поражает своими ледяными узорами и прозрачными поверхностями, а на Кольском полуострове можно наблюдать полярное сияние — одно из самых загадочных световых шоу.

На Азовском море зимой формируется ледостав, где замёрзшие волны превращаются в скульптуры, а в Якутии морозы ниже -40°C позволяют устраивать ледяные "фейерверки" из кипятка.

Ещё одно редкое зимнее чудо — гало, или "зимняя радуга", украшающая морозное небо в Сибири и северных регионах, передает "Рамблер". 

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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