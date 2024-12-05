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Митинги и фейерверки в Тбилиси — на каких улицах небезопасно останавливаться туристам

1:32
Туризм

Туристам, посещающим Тбилиси, рекомендуют избегать площади перед зданием Парламента, где уже около недели проходят митинги с использованием фейерверков.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Руководитель компании Guro Tour Гурам Цкарозия сообщил, что протесты обычно начинаются после 19:00 и сопровождаются перекрытием дорог и проходов полицией. Находиться в этом районе нежелательно, предупреждают стражи порядка.

В других частях города, включая исторический центр, ситуация спокойная. Все достопримечательности, музеи, театры, художественные галереи, а также магазины и кафе продолжают работать в обычном режиме. Экскурсионные маршруты не претерпели изменений.

Гурам Цкарозия советует туристам соблюдать осторожность и избегать мест массовых собраний. Он также рекомендует выбирать гостиницы за пределами проспекта Руставели, ведущего к площади перед Парламентом, где шум и толпы могут помешать ночному отдыху. Для комфортного проживания подойдет, например, район Авлабар — тихий расположенный недалеко от центра.

Представители туроператоров отмечают, что отмен поездок в Грузию пока не зафиксировано, и туристы продолжают интересоваться отдыхом на новогодние праздники. По данным Space Travel, в Грузии сейчас находится около 25 тысяч туристов из России, большинство из которых путешествуют самостоятельно.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

Тбили́си (груз. თბილისი, МФА: - "тёплый источник", старое (до 1936) название — Тифли́с) — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,2 миллиона человек.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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