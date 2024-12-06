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Италия усиливает безопасность в сфере краткосрочной аренды жилья

1:41
Туризм

В Италии вступили в силу новые правила краткосрочной аренды жилья, направленные на усиление безопасности и контроль за туристическими потоками, сообщает портал LiveItaly. Согласно приказу Министерства внутренних дел, подписанному 18 ноября 2024 года, владельцы недвижимости обязаны лично встречать гостей, проверять их документы и регистрировать их в полиции в течение 24 часов.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Теперь запрещено использовать почтовые ящики, сейфы и другие механизмы для самостоятельного получения ключей без присутствия арендодателя. Этот запрет особенно затрагивает владельцев, сдающих жильё через платформы вроде Airbnb и Booking, которые часто проживают в других городах или странах и ранее предоставляли возможность самостоятельного заезда.

Нарушение новых требований влечёт за собой крупные штрафы. Власти считают, что такие меры помогут предотвратить заселение лиц, связанных с преступной деятельностью, и обеспечат более безопасные условия для туристов и местных жителей.

Министр туризма Даниела Сантанке отметила, что новый циркуляр Министерства внутренних дел об идентификации гостей является важным шагом для предотвращения рисков и обеспечения спокойного и позитивного туристического опыта как для посетителей, так и для туроператоров.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии по борьбе с чрезмерным туризмом и направлены на повышение прозрачности и безопасности в сфере краткосрочной аренды жилья.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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