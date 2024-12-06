Россия может продлить электронные визы для интуристов

МИД России рассматривает возможность увеличить срок пребывания иностранных туристов в стране по электронной визе. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во время выступления на туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!" в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

Фото: Wikimedia Commons by xVodolazx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ гостиница "Интурист"

"Все хотят большего — больше продвижения, больше возможностей, в том числе многократных виз. Министерство иностранных дел подтвердило, что планы по увеличению срока пребывания по электронной визе действительно существуют", — отметила Ломидзе.

Она также подчеркнула, что электронные визы значительно облегчили иностранцам процесс въезда в Россию. Этот инструмент не только способствует росту турпотока, но и помогает стране продвигать себя как туристическое направление.

"Это работает. Турбизнес готов к этим изменениям и активно формирует новые продукты, чтобы удовлетворить спрос. Никакого уныния по поводу туристических потоков нет", — добавила Ломидзе.

Увеличение срока действия электронной визы станет важным шагом в развитии въездного туризма, расширив возможности для иностранных гостей и усилив их интерес к посещению России.

Уточнения

Визовая политика России находится в управлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, для въезда на территорию Российской Федерации гражданам большинства государств требуется заблаговременное получение визы в дипломатических представительствах и консульствах России.

