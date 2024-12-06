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Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон

2:56
Туризм

С 1 марта 2025 года экскурсоводов и их клиентов ждут новые правила оказания услуг. Российское правительство внесло изменения в регламент, чтобы урегулировать взаимодействие между гидам и туристами, а также снизить число конфликтов.

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Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
турист

Новые обязанности гидов

Теперь экскурсоводы обязаны заранее предоставлять туристам больше информации. Они должны рассказать о дополнительных платных услугах, льготах, порядке предоставления услуг, а также объяснить, как действия туриста могут повлиять на качество экскурсии или даже привести к её отмене.

Кроме того, гиды получили право отказывать в заключении договора или прекращать экскурсию, если посчитают, что это необходимо для безопасности туристов. Например, из-за плохих погодных условий или опасной обстановки на маршруте. Если турист считает отказ необоснованным, он вправе оспорить это решение или подать жалобу, даже в электронном виде.

Новые обязанности туристов

Туристов обязали заранее сообщать организатору экскурсии о возможных медицинских противопоказаниях или других факторах, которые могут затруднить участие в экскурсии. Это правило особенно актуально для маршрутов с физической нагрузкой, таких как походы в горы или длительные прогулки.

Реакция участников рынка

Представители сферы по-разному оценивают нововведения. Некоторые гиды уверены, что требования ничего не изменят. Елена, экскурсовод из Санкт-Петербурга, считает, что даже сейчас туристы редко следуют инструкциям:

"Мы всегда подробно рассказываем всё до начала экскурсии и даже выдаём памятки, но туристы всё равно опаздывают, нарушают правила и потом жалуются, что их не предупредили. Новые правила вряд ли решат эту проблему".

С другой стороны, Александр Чирко, гид по природным маршрутам Крыма, считает новые правила полезными:

"Многие маршруты требуют физической подготовки, но туристы об этом не предупреждают. Это может быть опасно. Новое требование о сообщении проблем со здоровьем — это шаг в правильном направлении".

Руководитель проекта "Москва на ладошке" Алёна Ломовцева, специализирующаяся на детских экскурсиях, говорит, что на её работу новые правила не повлияют:

"Ответственность за детей несут сопровождающие — родители или учителя. Я несу ответственность перед музеями, и меня могут лишить аккредитации, если группа нарушит правила".

Что изменится?

Нововведения призваны снизить количество конфликтов и сделать взаимодействие между туристами и гидами более прозрачным. Однако многие экскурсоводы считают, что недовольные клиенты останутся, даже если будут приняты все меры.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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