Экскурсоводы и туристы: новые обязанности и права для обеих сторон

С 1 марта 2025 года экскурсоводов и их клиентов ждут новые правила оказания услуг. Российское правительство внесло изменения в регламент, чтобы урегулировать взаимодействие между гидам и туристами, а также снизить число конфликтов.
Новые обязанности гидов
Теперь экскурсоводы обязаны заранее предоставлять туристам больше информации. Они должны рассказать о дополнительных платных услугах, льготах, порядке предоставления услуг, а также объяснить, как действия туриста могут повлиять на качество экскурсии или даже привести к её отмене.
Кроме того, гиды получили право отказывать в заключении договора или прекращать экскурсию, если посчитают, что это необходимо для безопасности туристов. Например, из-за плохих погодных условий или опасной обстановки на маршруте. Если турист считает отказ необоснованным, он вправе оспорить это решение или подать жалобу, даже в электронном виде.
Новые обязанности туристов
Туристов обязали заранее сообщать организатору экскурсии о возможных медицинских противопоказаниях или других факторах, которые могут затруднить участие в экскурсии. Это правило особенно актуально для маршрутов с физической нагрузкой, таких как походы в горы или длительные прогулки.
Реакция участников рынка
Представители сферы по-разному оценивают нововведения. Некоторые гиды уверены, что требования ничего не изменят. Елена, экскурсовод из Санкт-Петербурга, считает, что даже сейчас туристы редко следуют инструкциям:
"Мы всегда подробно рассказываем всё до начала экскурсии и даже выдаём памятки, но туристы всё равно опаздывают, нарушают правила и потом жалуются, что их не предупредили. Новые правила вряд ли решат эту проблему".
С другой стороны, Александр Чирко, гид по природным маршрутам Крыма, считает новые правила полезными:
"Многие маршруты требуют физической подготовки, но туристы об этом не предупреждают. Это может быть опасно. Новое требование о сообщении проблем со здоровьем — это шаг в правильном направлении".
Руководитель проекта "Москва на ладошке" Алёна Ломовцева, специализирующаяся на детских экскурсиях, говорит, что на её работу новые правила не повлияют:
"Ответственность за детей несут сопровождающие — родители или учителя. Я несу ответственность перед музеями, и меня могут лишить аккредитации, если группа нарушит правила".
Что изменится?
Нововведения призваны снизить количество конфликтов и сделать взаимодействие между туристами и гидами более прозрачным. Однако многие экскурсоводы считают, что недовольные клиенты останутся, даже если будут приняты все меры.
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