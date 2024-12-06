С 2025 года авиакомпании не смогут аннулировать обратные билеты

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опоздавшие на рейс пассажиры смогут сохранить свои обратные билеты — такое изменение в правилах авиаперевозок утвердило Министерство транспорта России. Новый порядок, опубликованный на сайте правовых актов 29 ноября, вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Фото: Wikimedia Commons by пресс-служба АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аэропорт Южно-Сахалинск

В министерстве подчеркнули, что документ сохраняет все действующие права авиапассажиров и вводит несколько новых норм. Самое заметное изменение касается сохранения обратного билета. Сейчас, если пассажир не успевает на первый рейс по маршруту "туда-обратно", авиакомпания имеет право аннулировать оба билета. С 2025 года это правило изменится — обратный билет будет сохраняться.

Ещё одно нововведение касается платы за аннулирование билета или изменение его условий. Теперь сумма будет ограничена лишь фактическими расходами перевозчика. Это, по мнению Минтранса, сделает стоимость услуг более справедливой и понятной для пассажиров.

В рамках реформ авиакомпании обяжут разработать и утвердить принципы ценообразования, которые будут регламентировать расчет стоимости билетов. В ведомстве уверены, что это сделает ценовую политику более прозрачной и понятной.