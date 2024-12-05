Хотите попасть в настоящую сказку? Приезжайте в природный парк Олений

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В двух часах езды от Воронежа находится удивительное место — природный парк "Олений".

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олень

Этот парк размером в три тысячи гектар раскинулся на территории в 3000 гектаров и стал домом для 196 видов птиц и животных. Приезжая сюда, словно попадаешь в сказку. Несмотря на огромную территорию, всё здесь ухожено и невероятно живописно.

Остановиться можно в коттеджах или модульных домиках. Представьте: сидишь у домика, а вокруг тебя суслики, редкие аисты, павлины, утки, даже олени иногда подходят совсем близко!

На территории парка находится ресторан-музей, где можно насладиться не только изысканной кухней и атмосферным интерьером с ярким национальным колоритом, но и понаблюдать за гуляющими оленями через панорамные окна.

Развлечений в парке хватает на любой вкус: экскурсия-сафари, прокат велосипедов, рыбалка, баня. А зимой гостей ждут незабываемые катания на санях с лошадьми.

Уточнения

Приро́дный па́рк — охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта; используется для: рекреационных (например, организованного туризма), природоохранных, просветительских и других целей.



Сафа́ри (суахили safari — путешествие) сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют зверей.

