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Необычное местечко в самом сердце Европы

1:07
Туризм

Карлова Студанка — это местечко в Центральной Европе, которое славится своим чистым воздухом.

Карлова Студанка
Фото: commons.wikimedia.org by Marzper, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карлова Студанка

Находится этот небольшая курортная деревенька примерно в 3 часах езды от Праги. Здесь можно не только насладится чистейшим воздухом, но и полюбоваться исторической архитектурой и красивыми пейзажами.

Здесь до сих пор сохранились здания, которые пострадали от землетрясения. Они придают деревне уникальный колорит.

Карлова Студанка известна ещё и своими целебными минеральными источниками. Воду из них используют для питьевого лечения, ингаляций и приготовления углекислых или торфяных ванн. Местные спа-центры занимаются лечением заболеваний дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистых заболеваний.

В окрестностях располагается много пешеходных и велосипедных маршрутов. А зимой можно отлично покататься на лыжах. Есть здесь и искусственный водопад, и геологическое обнажение горных пород, пишет сайт poznatsvet.cz.

Уточнения

Карлова-Студанка (чеш. Karlova Studánka, нем. Karlsbrunn) — небольшая курортная деревенька в Моравскосилезском крае Чешской республики.

Пра́га (чеш. Praha [ˈpraɦa]) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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