Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма

Россия может вернуть туристический поток иностранных гостей на доковидный уровень уже в 2025 году, а вскоре даже превысить его. Об этом на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!" заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев .
"Мы ожидаем, что уже в следующем году, Россия и Санкт-Петербург вернутся к доковидным показателям туризма. Для этого активно ведётся работа по упрощению визового режима с рядом стран", — отметил Кондратьев.
Особое внимание уделяется странам Персидского залива. Либерализация виз, по словам Кондратьева, станет важным шагом для ускорения восстановления турпотока и достижения новых рекордов.
Согласно данным Минэкономразвития, в период с января по октябрь 2024 года Россию посетило 3,5 млн иностранных туристов — это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мы уверены, что не просто вернёмся к прежним цифрам, но и существенно их превзойдём", — добавил Кондратьев.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.