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Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма

1:16
Туризм

Россия может вернуть туристический поток иностранных гостей на доковидный уровень уже в 2025 году, а вскоре даже превысить его. Об этом на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!" заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев .

Жемчужина Кижского ожерелья
Фото: Wikimedia Commons by Andrei Baskevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жемчужина Кижского ожерелья

"Мы ожидаем, что уже в следующем году, Россия и Санкт-Петербург вернутся к доковидным показателям туризма. Для этого активно ведётся работа по упрощению визового режима с рядом стран", — отметил Кондратьев.

Особое внимание уделяется странам Персидского залива. Либерализация виз, по словам Кондратьева, станет важным шагом для ускорения восстановления турпотока и достижения новых рекордов.

Согласно данным Минэкономразвития, в период с января по октябрь 2024 года Россию посетило 3,5 млн иностранных туристов — это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы уверены, что не просто вернёмся к прежним цифрам, но и существенно их превзойдём", — добавил Кондратьев.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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