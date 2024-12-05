Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40

В первом квартале 2025 года планируется запуск прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией, что, по оценкам, может увеличить туристический поток из этой страны в два-три раза.
Кроме того, ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения с Малайзией, что также должно способствовать росту числа туристов, сообщает ТАСС.
В настоящее время россияне могут отправиться прямыми рейсами в 40 стран.
Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.