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Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40

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Туризм

В первом квартале 2025 года планируется запуск прямых авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией, что, по оценкам, может увеличить туристический поток из этой страны в два-три раза.

курорт Jeddah Corniche
Фото: Wikimedia Commons by Tahir mq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
курорт Jeddah Corniche

Кроме того, ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения с Малайзией, что также должно способствовать росту числа туристов, сообщает ТАСС.

В настоящее время россияне могут отправиться прямыми рейсами в 40 стран.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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