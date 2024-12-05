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Ирландец не может покинуть Дубай из-за двух эмодзи

1:45
Туризм

39-летний ирландец Стюарт Куини оказался в центре юридической драмы в Дубае из-за, казалось бы, безобидной СМС с эмодзи. В январе 2022 года он приехал в ОАЭ, чтобы навестить друга. Там он познакомился с бельгийцем, который помог его приятелю арендовать жильё. Вскоре между мужчинами возник конфликт: бельгиец без разрешения забрал личные вещи Куини из квартиры его друга. 

Дубай, Пальмовый остров
Фото: Wikimedia Commons by Helmut Pfau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дубай, Пальмовый остров

Возмущённый Стюарт попытался решить ситуацию, отправив обидчику сообщение с требованием вернуть имущество и упоминанием полиции. Ответа не последовало. Через некоторое время Куини вернулся в Ирландию, где его потрясли плохие новости о здоровье бабушки. В состоянии стресса он выпил и решил снова написать бельгийцу. На этот раз сообщение состояло из эмодзи: капли крови и ниндзя.

Этой информацией пострадавший поделился со специалистом по гражданскому и уголовному правосудию ОАЭ из организации Detained in Dubai

Когда в сентябре 2024 года Куини снова прибыл в Дубай, чтобы посетить того же друга, его сразу задержали. Выяснилось, что отправленные два года назад эмодзи попали под действие строгого закона, запрещающего любые сообщения, которые могут быть восприняты как грубые, оскорбительные или угрожающие. Даже шутка может стать поводом для судебного преследования.

Теперь Стюарт застрял в Эмиратах: ему запрещено покидать страну. Он проживает у друга, но не имеет права на работу и полностью зависит от поддержки семьи.

Уточнения

Эмо́дзи (от яп. э — «картинка» и 文字 модзи — «знак», «символ»; произношение: [emoʥi]) также Эмо́джи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах, а также сами пиктограммы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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