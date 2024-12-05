Удивительные Сады Сингапура: что скрывается в их кронах

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сингапур давно известен своей дальновидностью и стремлением к инновациям. Цифровая экономика этой страны процветает, а развитие передовых технологий, таких как искусственный интеллект, подтверждает её лидерство в Азии.

Фото: Марина Бэй Сэндс вечером by Someformofhuman is licensed under законодательство Сингапура (Закон об авторском праве 2021 года (Закон 22 от 2021 года)) сингапур

Однако Сингапур впечатляет не только технологиями, но и своим подходом к традиционным туристическим достопримечательностям.

Одним из лучших примеров сингапурского новаторства являются "Сады у залива".

Этот масштабный проект, открытый в 2012 году, включает три зоны — "Южный залив", "Восточный залив" и "Центральный залив".

Здесь гармонично сочетаются природа и городская инфраструктура, благодаря чему создаётся уникальный "город-сад".

Инновационные технологии в "Садах у залива" позволяют выращивать растения, которые обычно не выживают в тропическом климате. Это даёт посетителям возможность за один день познакомиться с экзотической флорой со всего мира.

Сегодня "Сады у залива" занимают восьмое место среди самых популярных туристических мест в мире по версии Tripadvisor. Одной из главных достопримечательностей стали "супердеревья" — футуристические конструкции, которые удивляют как своими масштабами, так и функциональностью.

Всего в "Садах у залива" установлено 18 "супердеревьев", из которых 12 находятся в центральной части.

Эти конструкции высотой до 50 метров не только эстетически привлекательны, но и функциональны: они используют солнечную энергию и системы автоматического полива. Каждый вечер здесь проходит "Садовая рапсодия" — впечатляющее светомузыкальное шоу.

На территории парка площадью 250 акров находится множество уникальных объектов.

Среди них — OCBC Skyway, поднятая прогулочная дорожка, откуда открываются виды на парк, залив и "Облачный лес" — искусственная гора с одним из самых высоких внутренних водопадов в мире.

Внутри купола расположены растения, типичные для горных районов. Цветочный купол, соседствующий с ним, представляет флору Средиземноморья и пустынь.

"Сады у залива" — это не только дань природе, но и амбициозное отражение стремления Сингапура создавать будущее, где технологии и природа гармонично сосуществуют.

Уточнения

Респу́блика Сингапу́р (малайск. Republik Singapura, кит. трад. 新加坡共和國, англ. Republic of Singapore,) — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, отделённых от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Сингапур получил независимость в 1965 году. Сингапур считается вторым по безопасности городом на Земле после Токио.

