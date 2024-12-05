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Пересечение границ России и Белоруссии станет проще: новый порядок

1:00
Туризм

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз начнёт действовать в 2025 году.

Белоруссия
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_River_Svislach_in_Minsk,_Belarus.jpg by Vadim Sazanovich
Белоруссия

"Думаю, к юбилею Союзного договора, 8 декабря, все технические процессы будут завершены и в ближайшем времени мы сможем сказать, что система действует и работает", — сказал Игорь Назарчук, заместитель министра иностранных дел Белоруссии.

По словам Назарука, это соглашение станет важным шагом для граждан стран СНГ.

Сегодня пересечь российско-белорусскую границу легально можно только через аэропорты, поскольку международных пунктов пропуска на сухопутных границах нет. 

Беларусь предлагает безвизовый въезд на срок до 30 дней для туристов из многих стран, включая посещение территорий национальных парков.

Так же Беларусь славится своими озёрами: их насчитывается более 11 тысяч. Самые крупные из них — Нарочь, Освейское и Дрисвяты. 

Уточнения

Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек,  Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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