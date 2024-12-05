Краснодарский край зимой: пляжи, горы и праздничное настроение

С 6 декабря на горном курорте "Красная Поляна" в Сочи стартует сезон катания для горнолыжников и сноубордистов. На вершинах за последние дни выпало более метра снега, сообщает "Российская Газета". На курорте "Роза Хутор" сезон начнётся 9 декабря, но первые спуски ожидаются 20 декабря, а на "Газпром Поляна" катание планируют открыть с 15-20 декабря.
Зимний отдых в горах: основные особенности
Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что в новогодние праздники курорт ожидает 490 тысяч гостей, из которых 200 тысяч составят однодневные экскурсанты. Число туристов на горных курортах выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.
На курортах также подготовлены развлекательные программы: карнавалы, спектакли, детские шоу и приём в резиденции Деда Мороза. Гостей ждут ледовые катки, хаски-хутор, родельбан, тюбинг, подвесные мосты, высокогорные качели и парк альпака.
Пляжи Краснодарского края зимой
В Краснодарском крае также активно развиваются зимние пляжи. В Сочи работает 33 пляжа, в Геленджике — 16, в Анапе — 5, по 3 пляжа открыты в Темрюке и Новороссийске. Например, зимние пляжи в Сочи за ноябрь посетили почти 200 тысяч человек. Пляжи оснащены видеонаблюдением, доступны аренда пуфов и столиков, качели, а на некоторых проходят концерты и угощают горячим чаем.
В Геленджике на пляжах "Багамы" и "Саламандра" обустроены зоны для тихого отдыха, кабинки для переодевания и скамейки. На пляже "Сады морей" можно поиграть в настольный теннис, а на "Спортивном" — в волейбол на песке. Курорт уже принял 4,3 миллиона туристов в этом году, а на новогодние праздники гостиницы будут заполнены.
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