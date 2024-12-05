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Краснодарский край зимой: пляжи, горы и праздничное настроение

3:09
Туризм

С 6 декабря на горном курорте "Красная Поляна" в Сочи стартует сезон катания для горнолыжников и сноубордистов. На вершинах за последние дни выпало более метра снега, сообщает "Российская Газета". На курорте "Роза Хутор" сезон начнётся 9 декабря, но первые спуски ожидаются 20 декабря, а на "Газпром Поляна" катание планируют открыть с 15-20 декабря.

Кубанский козачий хор
Фото: Wikimedia Commons by Danmichaelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кубанский козачий хор

Зимний отдых в горах: основные особенности

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что в новогодние праздники курорт ожидает 490 тысяч гостей, из которых 200 тысяч составят однодневные экскурсанты. Число туристов на горных курортах выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

  • "Красная Поляна": здесь доступны 30 трасс общей протяжённостью 30 км, 13 подъёмников, 8 зон фрирайда и 3 сноупарка. Главным событием станет открытие центра гастротуризма на высоте 960 метров, где гостей ждут блюда краснополянской кухни, объединяющей традиции Кавказа, Кубани, эстонских и греческих общин.
  • "Роза Хутор": самая большая зона катания в России с 52 трассами разной сложности (общей длиной 105 км), 32 подъёмниками, двумя сноупарками и учебными склонами. Новинка этого года — индивидуальные программы обучения с сертифицированными инструкторами Национальной лиги для безопасного освоения горных лыж.
  • "Газпром Поляна": здесь откроется "Экстрим-парк Альпика" с выгодными ски-пассами для опытных катальщиков и новая программа "Рассвет на Альпике", где гости смогут встретить восход солнца и первыми спуститься по утренним трассам.

На курортах также подготовлены развлекательные программы: карнавалы, спектакли, детские шоу и приём в резиденции Деда Мороза. Гостей ждут ледовые катки, хаски-хутор, родельбан, тюбинг, подвесные мосты, высокогорные качели и парк альпака.

Пляжи Краснодарского края зимой

В Краснодарском крае также активно развиваются зимние пляжи. В Сочи работает 33 пляжа, в Геленджике — 16, в Анапе — 5, по 3 пляжа открыты в Темрюке и Новороссийске. Например, зимние пляжи в Сочи за ноябрь посетили почти 200 тысяч человек. Пляжи оснащены видеонаблюдением, доступны аренда пуфов и столиков, качели, а на некоторых проходят концерты и угощают горячим чаем.

В Геленджике на пляжах "Багамы" и "Саламандра" обустроены зоны для тихого отдыха, кабинки для переодевания и скамейки. На пляже "Сады морей" можно поиграть в настольный теннис, а на "Спортивном" — в волейбол на песке. Курорт уже принял 4,3 миллиона туристов в этом году, а на новогодние праздники гостиницы будут заполнены.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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