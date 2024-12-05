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Туристы в Италии столкнутся с проверкой полиции уже при заезде

1:11
Туризм

В Италии вступили в силу новые правила сдачи жилья в краткосрочную аренду туристам. Теперь владельцы обязаны лично встречать гостей, проверять их документы и регистрировать прибывших в полиции в течение 24 часов.

Флаг Италии
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Италии

Соответствующее постановление было подписано Витторио Пизани, начальником полиции, 18 ноября, и сразу начало действовать.

Согласно новым нормам, использование почтовых ящиков или автоматических устройств для передачи ключей запрещено.

Это требование усложняет задачу владельцам, которые привыкли сдавать жильё удалённо через специальные интернет-платформы, и нередко находятся в других городах или странах.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы и иные санкции. Итальянские власти считают, что такие меры помогут предотвратить заселение лиц, представляющих угрозу общественной безопасности или связанных с преступной деятельностью.

Нововведения касаются всех форм краткосрочной аренды, включая те, что осуществляются через популярные платформы вроде Airbnb и Booking.

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.
 

Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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