Туристы в Италии столкнутся с проверкой полиции уже при заезде

В Италии вступили в силу новые правила сдачи жилья в краткосрочную аренду туристам. Теперь владельцы обязаны лично встречать гостей, проверять их документы и регистрировать прибывших в полиции в течение 24 часов.
Соответствующее постановление было подписано Витторио Пизани, начальником полиции, 18 ноября, и сразу начало действовать.
Согласно новым нормам, использование почтовых ящиков или автоматических устройств для передачи ключей запрещено.
Это требование усложняет задачу владельцам, которые привыкли сдавать жильё удалённо через специальные интернет-платформы, и нередко находятся в других городах или странах.
За несоблюдение правил предусмотрены штрафы и иные санкции. Итальянские власти считают, что такие меры помогут предотвратить заселение лиц, представляющих угрозу общественной безопасности или связанных с преступной деятельностью.
Нововведения касаются всех форм краткосрочной аренды, включая те, что осуществляются через популярные платформы вроде Airbnb и Booking.
Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.
Booking com — система интернет-бронирования отелей, основанная в 1996 году в Амстердаме (Нидерланды).
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