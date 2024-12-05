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Россия и Пакистан договариваются о развитии авиационных связей

1:03
Туризм

Россия готова принимать рейсы национального перевозчика Пакистана — авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA).

Самолет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Самолет

На встрече представители двух стран провели консультации по вопросам авиационного сотрудничества.

"Мы искренне рады перспективе прямого авиасообщения между нашими столицами, а также увеличению числа направлений и рейсов. Конечно, будем рады видеть Pakistan International Airlines в аэропортах России", — отметил Дмитрий Зверев, статс-секретарь и заместитель главы Минтранса. 

На данный момент авиапарк PIA включает Airbus A320, Boeing 777, а также турбовинтовые самолёты ATR 42 и ATR 72, согласно информации портала Planespotters.

Ранее Министерство транспорта России выразило заинтересованность в развитии прямого авиасообщения с Пакистаном, что подтверждает растущий интерес к укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.

Уточнения

Пакистанские Международные авиалинии  (Урду: پی آئی اے или پاکستان انٹرنیشنل ایرلاینز) — национальный авиаперевозчик Пакистана. Головной офис компании расположен в аэропорту Джинна. Она выполняет регулярные рейсы по 24 внутренним и 38 международным направлениям в 27 стран. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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