Россия и Пакистан договариваются о развитии авиационных связей

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия готова принимать рейсы национального перевозчика Пакистана — авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

На встрече представители двух стран провели консультации по вопросам авиационного сотрудничества.

"Мы искренне рады перспективе прямого авиасообщения между нашими столицами, а также увеличению числа направлений и рейсов. Конечно, будем рады видеть Pakistan International Airlines в аэропортах России", — отметил Дмитрий Зверев, статс-секретарь и заместитель главы Минтранса.

На данный момент авиапарк PIA включает Airbus A320, Boeing 777, а также турбовинтовые самолёты ATR 42 и ATR 72, согласно информации портала Planespotters.

Ранее Министерство транспорта России выразило заинтересованность в развитии прямого авиасообщения с Пакистаном, что подтверждает растущий интерес к укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.

Уточнения

Пакистанские Международные авиалинии (Урду: پی آئی اے или پاکستان انٹرنیشنل ایرلاینز) — национальный авиаперевозчик Пакистана. Головной офис компании расположен в аэропорту Джинна. Она выполняет регулярные рейсы по 24 внутренним и 38 международным направлениям в 27 стран.

