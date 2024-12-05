Зимние туры в Анталью: цены от 30 тысяч рублей

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

На популярных сайтах онлайн-бронирования появились выгодные предложения туров на Анталийское побережье Турции. Цены на отдых стартуют от 30 тысяч рублей на одного при двухместном размещении на 6 ночей. Мы нашли несколько интересных вариантов с вылетом из Москвы 11 декабря.

Фото: Wikimedia Commons by Sharon Hahn Darlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анталья, Турция, ворота Адриана

Бюджетные туры:

1. Kleopatra Aytur Apart Hotel 3* (Аланья) — стоимость тура составит 57,8 тыс. руб. (28,9 тыс. руб. на человека). Питание не включено.

2. Semt Luna Beach Hotel 3* (Аланья) — тур с завтраками и ужинами обойдётся в 58,2 тыс. руб. (29,1 тыс. руб. на человека).

3. Himeros Beach Hotel 3* (Кемер) — стоимость составляет 59,4 тыс. руб. за тур без питания.

Если бюджет позволяет немного больше, можно выбрать отель с "всё включено". Например, Sette Serenity Hotel 4* (Аланья) предлагает отдых за 76,6 тыс. руб. на двоих (менее 40 тыс. руб. на человека).

Роскошный отдых:

Несмотря на низкий сезон, доступны туры в отели высокого уровня. Например, за неделю на двоих можно уложиться в сумму до 200 тыс. руб. с питанием *ultra all inclusive*:

Granada Luxury Belek 5* - 152 тыс. руб.

Calista Luxury Resort 5* - 167 тыс. руб.

Lara Barut Collection 5* - 190 тыс. руб.

Gloria Verde Resort 5* - 190 тыс. руб.

Зимний отдых в Турции остаётся одним из самых доступных вариантов заграничных поездок. Заметное снижение цен на размещение делает отдых на Анталийском побережье привлекательным даже в несезон. Туристы могут насладиться мягким климатом и хорошим сервисом за сравнительно небольшие деньги.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

