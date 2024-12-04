Эксперты рассказали про один из лучших спа-центров Чехии

От недостатка физической активности сегодня страдают сотрудники многих компаний. Все это со временем ведет к возникновению ряда заболеваний.
Курорт Марианске-Лазне в Чехии помогает лечить различные заболевания, включая, связанные с опорно-двигательным аппаратом, и онкологию.
Марианске-Лазне внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится в районе Хеб, недалеко от границы с Германией. Состоит из более 40 минеральных источников, каждый из которых имеет свои особенности. Среди важных целебных источников: Лесной, Рудольфув, Амброжув, Каролинин, Фердинандув и Кржижовы.
Марианске-Лазне славится великолепной архитектурой. Здесь можно увидеть колонну Максима Горького и Поющий фонтан, передает Sportdenik.
На месте Марианске-Лазне были когда-то болота. Монахи со временем начали использовать соляные источники. Мария Терезия провела анализ минеральной воды, это и привело к созданию спа-центра в 1786 году, пишет sportdenik.cz.
Че́хия — государство в Центральной Европе.
Спа — метод физиотерапии, связанный с водой.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.