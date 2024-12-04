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Эксперты рассказали про один из лучших спа-центров Чехии

1:12
Туризм

От недостатка физической активности сегодня страдают сотрудники многих компаний. Все это со временем ведет к возникновению ряда заболеваний.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Курорт Марианске-Лазне в Чехии помогает лечить различные заболевания, включая, связанные с опорно-двигательным аппаратом, и онкологию. 

Марианске-Лазне внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится в районе Хеб, недалеко от границы с Германией. Состоит из более 40 минеральных источников, каждый из которых имеет свои особенности. Среди важных целебных источников: Лесной, Рудольфув, Амброжув, Каролинин, Фердинандув и Кржижовы.

Марианске-Лазне славится великолепной архитектурой. Здесь можно увидеть колонну Максима Горького и Поющий фонтан, передает Sportdenik.

На месте Марианске-Лазне были когда-то болота. Монахи со временем начали использовать соляные источники. Мария Терезия провела анализ минеральной воды, это и привело к созданию спа-центра в 1786 году, пишет sportdenik.cz.

 

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе.

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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