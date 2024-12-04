Исследуйте ледяной дворец в тихом горном городке в США

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В горах Адирондак в Нью-Йорке спрятан безмятежный городок на берегу озера с уникальной ледяной достопримечательностью.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

В горах Адирондак в Нью-Йорке находится городок Саранак-Лейк с уникальной ледяной достопримечательностью.

Ледяной дворец был построен в 1898 году и состоит из ледяных блоков, добытых на озере Флауэр. Дворец имеет размеры 30 футов в ширину, 90 футов в длину и 60 футов в высоту. Его украшают огнями и декором, и публика может посещать его бесплатно до демонтажа.

Дворец из льда является частью зимнего карнавала, который проходит с конца января по начало февраля. Посетители могут выбрать костюмы для гала-концерта и детских парадов. Проводятся концерты, магические шоу, спортивные мероприятия и конкурсы, такие как катание на коньках и керлинг.

Среди основных развлечений Адирондакских гор: живописные прогулки, пешие походы и восхождения на вершины. В регионе можно посетить Голубое горное озеро. Летом доступны экскурсии на лодке и посещение фермы по сбору кленового сиропа, сообщает Islands.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.



Адиро́ндак (англ. Adirondack Mountains, Adirondacks) — горный хребет на северо-востоке штата Нью-Йорк.

