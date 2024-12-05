Сколько стоит отдых на самых бюджетных горнолыжных курортах России

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пермский курорт "Губаха" занял третье место в рейтинге самых доступных горнолыжных комплексов России по стоимости активного отдыха в сезоне 2024/25. Это исследование было проведено геосервисом 2ГИС совместно с сервисом бронирования "Отелло".

Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain Шерегеш, горнолыжный курорт

При анализе эксперты учитывали среднюю стоимость проживания на курортах, цены на ски-пассы, прокат инвентаря и средний чек в ресторанах (обед и ужин, при условии, что завтрак включён в стоимость проживания), передает "Новый компаньон".

В среднем по стране на один день отдыха на горнолыжном курорте необходимо закладывать около 16,1 тыс. руб. В "Губахе" эта сумма значительно ниже — 11,6 тыс. руб. Дешевле всего отдых обойдётся на курортах "Бобровый лог" в Красноярском крае (8240 руб.) и "Абзаково" в Республике Башкортостан (9185 руб.).

Любителям горных лыж и сноубордов, планирующим поездку в Краснодарский край, придётся потратиться больше. Согласно исследованию, сутки на "Розе Хутор" стоят в среднем 24,8 тыс. руб., на "Красной Поляне" — 22 тыс. руб., а на "Газпроме" — 21,4 тыс. руб. Близко к 20 тыс. руб. находятся Архыз в Карачаево-Черкесии (19,8 тыс. руб.) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс. руб.).

Курорт "Губаха" также вошёл в тройку самых бюджетных по стоимости проката инвентаря (1130 руб.). Дешевле только на "Горе Соболиной" в Иркутской области (780 руб.) и на Домбае в Карачаево-Черкесии (1090 руб.).

Цена ски-пасса на "Губахе" составляет 2,5 тыс. руб., что позволяет курорту занять пятую строчку рейтинга по доступности вместе с "Чегетом" (Кабардино-Балкария), "Газпромом" (Краснодарский край) и "Манжероком" (Алтай).

По стоимости питания "Губаха" занимает первое место. Средняя цена обеда на курорте составляет 420 руб., благодаря наличию множества столовых и точек быстрого питания.

Проживание в "Губахе" обойдётся в среднем в 7150 руб., что позволило курорту занять четвёртое место по стоимости (от самых дешёвых к самым дорогим). Для сравнения, аренда жилья на "Розе Хутор" стоит в два раза дороже — 15 320 руб.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.



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