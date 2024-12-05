Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как посудомойка может навредить вашей кухонной утвари
Питомцы, которые не займут много места
Почему льняная каша подходит для больного желудка
Блогер Дина Саева ответила на слухи о том, что сделала козий подбородок
Премьера FAW Bestune T90 в России
Мороженое при ангине: миф или спасение
Выращивание шалфея на даче: советы для начинающих садоводов
Создаём зимний образ мечты с искусственным мехом
Представитель Овечкина дал оценку шансам хоккеиста выступить в 2024 году

Сколько стоит отдых на самых бюджетных горнолыжных курортах России

2:47
Туризм

Пермский курорт "Губаха" занял третье место в рейтинге самых доступных горнолыжных комплексов России по стоимости активного отдыха в сезоне 2024/25. Это исследование было проведено геосервисом 2ГИС совместно с сервисом бронирования "Отелло".

Шерегеш, горнолыжный курорт
Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain
Шерегеш, горнолыжный курорт

При анализе эксперты учитывали среднюю стоимость проживания на курортах, цены на ски-пассы, прокат инвентаря и средний чек в ресторанах (обед и ужин, при условии, что завтрак включён в стоимость проживания), передает "Новый компаньон". 

В среднем по стране на один день отдыха на горнолыжном курорте необходимо закладывать около 16,1 тыс. руб. В "Губахе" эта сумма значительно ниже — 11,6 тыс. руб. Дешевле всего отдых обойдётся на курортах "Бобровый лог" в Красноярском крае (8240 руб.) и "Абзаково" в Республике Башкортостан (9185 руб.).

Любителям горных лыж и сноубордов, планирующим поездку в Краснодарский край, придётся потратиться больше. Согласно исследованию, сутки на "Розе Хутор" стоят в среднем 24,8 тыс. руб., на "Красной Поляне" — 22 тыс. руб., а на "Газпроме" — 21,4 тыс. руб. Близко к 20 тыс. руб. находятся Архыз в Карачаево-Черкесии (19,8 тыс. руб.) и Шерегеш в Кемеровской области (19,6 тыс. руб.).

Курорт "Губаха" также вошёл в тройку самых бюджетных по стоимости проката инвентаря (1130 руб.). Дешевле только на "Горе Соболиной" в Иркутской области (780 руб.) и на Домбае в Карачаево-Черкесии (1090 руб.).

Цена ски-пасса на "Губахе" составляет 2,5 тыс. руб., что позволяет курорту занять пятую строчку рейтинга по доступности вместе с "Чегетом" (Кабардино-Балкария), "Газпромом" (Краснодарский край) и "Манжероком" (Алтай).

По стоимости питания "Губаха" занимает первое место. Средняя цена обеда на курорте составляет 420 руб., благодаря наличию множества столовых и точек быстрого питания.

Проживание в "Губахе" обойдётся в среднем в 7150 руб., что позволило курорту занять четвёртое место по стоимости (от самых дешёвых к самым дорогим). Для сравнения, аренда жилья на "Розе Хутор" стоит в два раза дороже — 15 320 руб.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Российский шоу-бизнес
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова Чарльз и Диана: убийственная любовь Светлана Сметанина Украинская цензура взяла под свой контроль британскую поп- и рок-сцену Сергей Лебедев
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Какие ошибки допускают покупатели подержанных автомобилей
Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час
Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час
Последние материалы
Сколько стоит отдых на самых бюджетных горнолыжных курортах России
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты Циркон
Питомцы, которые не займут много места
Почему льняная каша подходит для больного желудка
Блогер Дина Саева ответила на слухи о том, что сделала козий подбородок
Премьера FAW Bestune T90 в России
Мороженое при ангине: миф или спасение
Выращивание шалфея на даче: советы для начинающих садоводов
Создаём зимний образ мечты с искусственным мехом
Представитель Овечкина дал оценку шансам хоккеиста выступить в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.