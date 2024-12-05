Новый год в горах — поезд в стиле 70-х отправится из Сочи на курорт Роза Хутор

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вечером 31 декабря из Сочи отправится туристический поезд в стиле 70-х годов на курорт "Роза Хутор". Все билеты на поезд "Новогодняя ночь", который будет курсировать со станции Сочи, уже распроданы, и свободных мест не осталось, согласно информации от РЖД.

Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд Ласточка "Кострома - Москва" прибыл на жд станцию "Ростов-Ярославский"

Поезд № 925/926 отправится в новогоднюю ночь в 19:00, сделает остановки в Хосте и Адлере и в 21:50 прибудет в горы. Он останется на курорте "Роза Хутор" до 03:00 1 января, после чего вернется обратно в Сочи.

Как сообщал интернет-портал "Кубань 24", в период новогодних праздников также будут запущены туристические поезда в горы Сочи. Поезд "Лыжная стрела" № 926 будет курсировать из Ростова-на-Дону через Краснодар до курорта "Роза Хутор" с 27 по 30 декабря, а также с 1 по 7 января.

Кроме того, туристический поезд "Сочи" будет выполнять праздничные рейсы с 2 по 7 января, соединяя курорты России и Абхазии вдоль Черного моря.

Также стоит отметить, что "Лыжная стрела" между Ростовом и Черкесском будет делать остановки на Кубани, а туристический поезд № 845/846 запустят на новогодние праздники.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



"Ро́за Ху́тор" - круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.



