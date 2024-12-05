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Каждый десятый россиянин отправится в одиночное путешествие на Новый год

2:20
Туризм

Каждый десятый россиянин планирует провести Новый год в одиночном путешествии. По данным исследования сервиса по продаже авиа- и ж/д билетов "Купибилет", популярными направлениями для таких поездок по России стали Владивосток, Великий Устюг, Байкал, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. За границей россияне предпочитают путешествовать в Азию, Карибы, Африку, Австралию и Океанию.

Москва
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Москва

Согласно опросу, 9% участников намерены отметить Новый год в одиночестве. Большинство из них (53%) выбрали поездки по России, при этом Владивосток оказался самым популярным направлением (46%). Также в топ вошли Великий Устюг (13%), Байкал (7%), Сочи (7%), Санкт-Петербург (7%) и Москва (7%). Что касается зарубежных поездок, 47% респондентов предпочли их, с Азией на первом месте (36%), за ней следуют Карибы (21%), Африка (14%), Австралия и Океания (7%), передает "Прайм".

Россияне, выбирающие одиночные путешествия, не скупятся на новогодние поездки. Почти половина из них готова потратить от 500 тысяч до миллиона рублей, а треть — от 100 до 500 тысяч рублей. Менее 100 тысяч готовы потратить лишь 20% респондентов.

При выборе направления для соло-путешествий россияне чаще всего ориентируются на климат, выбирая места со снежной зимой. Экзотика и уникальные впечатления занимают второе место (11%), а бюджет становится решающим фактором лишь для 12% одиночек.

"Одиночное путешествие — это отличная возможность выбрать необычное направление и открыть для себя что-то новое. Помимо популярных Владивостока и Байкала, стоит обратить внимание на менее очевидные варианты. Например, РЖД предлагает тематические туры: поездки на ретропоездах в Карелию или зимние маршруты в Алтай. Любителям природы может подойти путешествие на Камчатку, где можно встретить Новый год в окружении заснеженных пейзажей", — отметил директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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