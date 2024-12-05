Новый тренд отдыха — зимние пляжи становятся визитной карточкой Сочи

Зимние пляжи Сочи продолжают привлекать туристов даже в холодное время года. В первый месяц их работы курорт посетило около 200 тысяч человек, согласно информации пресс-службы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В осенне-зимний период в Сочи функционирует 33 оборудованных пляжа, а в целом по краю открыты 61 пляжная зона. С начала года курорт уже принял более 7,5 миллиона туристов, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Только в ноябре Сочи посетило около полумиллиона человек, что свидетельствует о высоком интересе к курорту даже в межсезонье.
Зимой популярны не только горнолыжные трассы, но и морское климатолечение. Туристы отмечают оздоровительный эффект от свежего морского воздуха и мягкого климата. Для удобства гостей на пляжах предусмотрены дополнительные сервисы, такие как зоны отдыха и пункты проката. Безопасность обеспечивают охранные службы, а система видеонаблюдения расширяется — до конца года к программе "Безопасный город" подключат более 100 камер.
Общая протяженность зимних пляжей в Сочи составляет около 10 километров. Они работают ежедневно с 9 утра до 5 вечера, а зоны обозначены специальными золотистыми флагами. К новогодним праздникам власти готовят дополнительные программы и мероприятия для жителей и гостей города, чтобы сделать отдых еще более разнообразным.
В других районах Краснодарского края зимние пляжи также находят своих поклонников. В Геленджике открыто 16 таких зон, в Анапе — пять. Даже в небольшом Курганинске появился свой зимний пляж, что подтверждает растущую популярность таких мест для отдыха.
Представители министерства курортов отмечают, что спрос на отдых в Краснодарском крае в межсезонье продолжает расти. Зимние пляжи становятся одной из визитных карточек региона, объединяя возможности для оздоровления и активного досуга.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.