Почему россияне выбирают одиночные путешествия, хотя они обходятся дороже

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество россиян, предпочитающих путешествовать в одиночку, за последние 10 лет увеличилось в четыре раза. Об этом рассказал Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора "Дельфин", во время выступления на Петербургском международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!".

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

"Мы наблюдаем значительный рост числа соло-путешественников. За последнее десятилетие их количество увеличилось примерно в четыре раза. Хотя доля таких туристов всё ещё невелика, их популярность продолжает стабильно расти", — отметил он.

Индивидуальные туры обходятся дороже групповых, подчеркнул эксперт. Тем не менее всё больше людей готовы платить за возможность путешествовать в одиночестве, будь то поездка по России или за её пределами.

Сергей Ромашкин добавил, что интерес к массовым турам снижается. За последние 10 лет среднее количество туристов в экскурсионных автобусах уменьшилось в два раза — с 22-24 человек в 2010 году до 8-12 человек в 2023-м. Это изменение повлияло на выбор транспорта и маршрутов.

Также он отметил растущий интерес к авторским турам. Такие поездки предполагают малые группы, объединённые вокруг конкретной темы или лидера, что создаёт комфортную психологическую атмосферу, в отличие от массовых групп.

Популярностью пользуются направления, связанные с природой и уединением, где туристы могут дистанцироваться от толпы и насладиться красотой удалённых территорий.