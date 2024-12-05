Тайский суп "Том Ям Кунг" вошёл в список наследия ЮНЕСКО

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всемирно известный тайский суп "Том Ям Кунг" с креветками включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон на пресс-брифинге в Бангкоке.

Фото: Wikimedia Commons by Takeaway, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Том Ям Кунг, тайский суп

Она уточнила, что решение принято Межправительственным комитетом по охране нематериального наследия на 19-й сессии, которая проходит в Асунсьоне, Парагвай.

""Том Ям Кунг" является символом тайского образа жизни и мощным элементом мягкой силы нашей страны, которым мы гордимся", — подчеркнула министр.

Название супа отражает его ключевые элементы: по-тайски "Том" означает "варить в воде", "Ям" — "салат", а "Кунг" — "креветка". Буквально "Том Ям Кунг" переводится как "варёный салат с креветками".

Тайская кухня предлагает множество вариаций супа "Том Ям": с курицей, рыбой, кальмарами и другими морепродуктами. Однако "Том Ям Кунг" с креветками считается самым популярным. Его готовят в двух вариантах: с кокосовым молоком, что придаёт супу мягкость и насыщенный цвет, и без него — прозрачный вариант с более острым вкусом.

Основные ингредиенты супа — корень галанган, красный чили и лемонграсс. Вкус зависит от сочетания этих компонентов с добавлением выбранного белка, будь то курица, рыба или морепродукты.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



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