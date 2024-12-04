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Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи

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Туризм

Некоторые предметы, такие как снежные шары и игрушки с жидкостью, включая "волшебные" шары с ответами, нельзя брать с собой на борт самолета. Об этом сообщает издание Business Insider, опираясь на данные Управления транспортной безопасности США (TSA).

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Согласно представленным данным, объем жидкости в этих предметах может превышать разрешенные нормы для ручной клади. Кроме того, запрещены новогодние хлопушки, так как они могут издавать громкие звуки и мешать спокойному полету.

В перечень запрещенных к провозу также вошли супы в больших упаковках, чугунные кастрюли, алкоголь крепостью выше 70 градусов, игрушечные мечи из пенопласта, а также любые предметы, которые могут быть восприняты как оружие. В этот список также включены удобрения для растений.

Уточнения

Хлопу́шка — пиротехническое а в последнее время часто и просто механическое изделие развлекательного характера, производящее громкий хлопок и разбрасывание конфетти или серпантина.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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