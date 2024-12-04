Туристам назвали запрещённые для провоза в самолёте неожиданные вещи

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые предметы, такие как снежные шары и игрушки с жидкостью, включая "волшебные" шары с ответами, нельзя брать с собой на борт самолета. Об этом сообщает издание Business Insider, опираясь на данные Управления транспортной безопасности США (TSA).

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

Согласно представленным данным, объем жидкости в этих предметах может превышать разрешенные нормы для ручной клади. Кроме того, запрещены новогодние хлопушки, так как они могут издавать громкие звуки и мешать спокойному полету.

В перечень запрещенных к провозу также вошли супы в больших упаковках, чугунные кастрюли, алкоголь крепостью выше 70 градусов, игрушечные мечи из пенопласта, а также любые предметы, которые могут быть восприняты как оружие. В этот список также включены удобрения для растений.

Уточнения

Хлопу́шка — пиротехническое а в последнее время часто и просто механическое изделие развлекательного характера, производящее громкий хлопок и разбрасывание конфетти или серпантина.



