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Россиянам предложили нестандартные идеи для новогодних путешествий

1:28
Туризм

Российским путешественникам представили топ-5 необычных идей для новогодних поездок по стране.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

На первом месте в этом списке расположилась республика Марий Эл. В селе Кукнур можно посетить резиденцию местного Деда Мороза и Снегурочки — Йушты Кугаза и Лумударь. 

Стоимость экскурсионного тура на новогодние каникулы по Йошкар-Оле, столице Марий Эл, начинается от 52 тысяч рублей на двоих за два дня. Проживание в гостинице обойдётся от 9,4 тысячи рублей на двоих на две ночи без питания.

В числе других рекомендаций эксперты предлагают поездку в Северную Осетию. В живописном Куртатинском ущелье можно увидеть старинные села, исторические крепости и насладиться видом праздничной ёлки. Кроме того, отдыхающие могут покататься на лыжах или сноуборде на курорте Цей или расслабиться в горячих термальных источниках деревни Бирагзанг.

Еще одной нестандартной локацией для новогоднего путешествия стало село Абалак в Тюменской области. Здесь россияне смогут встретить Новый год в остроге, который был построен во времена завоевания Сибири Ермаком. Проживание в этом историческом месте обойдётся от 42 тысяч рублей на двоих с завтраками на четыре дня и три ночи.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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