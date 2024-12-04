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Названы набирающие популярность виды туризма

2:13
Туризм

Мир путешествий никогда не стоит на месте. С каждым годом меняются предпочтения туристов, появляются новые форматы отдыха и необычные направления. Что сейчас является основным мотивом для людей при выборе туристического направления рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олег Алексеев.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

"Мне кажется, во-первых, люди делятся по группам. Для семейных пар, естественно, всегда приоритетом было везти ребенка на море. Молодежь вливается в тему активного туризма, это различные пешеходные тропы, маршруты. Эта тема сейчас довольно-таки хорошо развивается сейчас у нас на Алтае, в Сибири, на Кавказе, во многих местах", — отметил специалист.

Он подчеркнул, что по видам отдыха важна доступность. Популярны курорты Испании, Италии малодоступны, сложно до них добираться. Поэтому традиционно азиатские — Китай, Вьетнам, Бали, Индонезия, Таиланд — никто не отменял.

"В общем, лежать на пляже уже мало кому интересно, хочется что-то и посмотреть, и попробовать, тем более сейчас в Таиланде популярностью пользуются экскурсионные программы, можно заехать и соседние страны посмотреть, поэтому не проблема, древняя культура", — добавил Алексеев.

Он уточнил, что в Подмосковье есть достаточное количество компаний, которые летом предлагают водные маршруты на байдарках, например, походы. Активно это развивается на Урале, например, на Алтае, в Сибири во многих регионах.

"Замечательно себя показывает в последнее время Карелия, например, в летний период, это озера, это какие-то другие водные истории. А что касается активного отдыха, пеших маршрутов или трекинговых, это не такой большой процент по причине того, что необходима какая-то физическая подготовленность, молодежь — да, чем старше люди, тем более они хотят что-то такое более комфортное, спокойное", — подытожил Алексеев.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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