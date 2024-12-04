Как расслабиться и уснуть в самолёте: проверенный способ

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёты нередко превращаются в испытание, особенно если нужно поспать в самолёте. Однако существует метод, который может существенно облегчить эту задачу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain девушка спит в путешествии

Техника "альфа-моста", разработанная для Военных Летчиков, позволяет быстро расслабиться и заснуть даже в шумной обстановке.

Как это работает?

Расслабьтесь и закройте глаза. Устройтесь максимально удобно, закройте глаза и медленно сосчитайте до 30. Это первый шаг к расслаблению. Чуть приоткройте глаза. Слегка приоткройте глаза — так, чтобы виднелась только узкая щёлочка. Сосчитайте до пяти. Повторите первый шаг. Закройте глаза и снова медленно сосчитайте до 30. Повторите второй шаг и сосредоточьтесь на дыхании. Приоткройте глаза, сосчитайте до пяти, затем снова закройте их и начните наблюдать за дыханием, делая плавные вдохи и выдохи через нос.

По словам экспертов, большинство людей засыпают уже после первой попытки.

Дополнительные советы для сна в самолёте

Подготовка перед полётом может существенно повлиять на качество отдыха.

Эксперты советуют отправляться в путешествие с небольшим недосыпом, чтобы организм быстрее адаптировался к переменам, например:

Подушка для шеи

Удобная и комфортная одежда

Тёплый плед также поможет создать комфортную атмосферу.

Один из советов опытных путешественников — выбирать место у окна на той стороне, где вы обычно спите, и, если это возможно, избегать громоздкой маски для сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных. В сон впадают все животные, имеющие нервную систему (причём даже те, у кого нейроны не централизованы), а сноподобное состояние, периодически возникающее раз в сутки или чаще, есть и у животных, не имеющих нейронов.

