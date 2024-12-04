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Как расслабиться и уснуть в самолёте: проверенный способ

1:39
Туризм

Перелёты нередко превращаются в испытание, особенно если нужно поспать в самолёте. Однако существует метод, который может существенно облегчить эту задачу.

девушка спит в путешествии
Фото: freepik.com is licensed under public domain
девушка спит в путешествии

Техника "альфа-моста", разработанная для Военных Летчиков, позволяет быстро расслабиться и заснуть даже в шумной обстановке.

Как это работает?

  1. Расслабьтесь и закройте глаза.  Устройтесь максимально удобно, закройте глаза и медленно сосчитайте до 30. Это первый шаг к расслаблению.
  2. Чуть приоткройте глаза.  Слегка приоткройте глаза — так, чтобы виднелась только узкая щёлочка. Сосчитайте до пяти.
  3. Повторите первый шаг.  Закройте глаза и снова медленно сосчитайте до 30.
  4. Повторите второй шаг и сосредоточьтесь на дыхании.  Приоткройте глаза, сосчитайте до пяти, затем снова закройте их и начните наблюдать за дыханием, делая плавные вдохи и выдохи через нос.

По словам экспертов, большинство людей засыпают уже после первой попытки.

Дополнительные советы для сна в самолёте

Подготовка перед полётом может существенно повлиять на качество отдыха.

Эксперты советуют отправляться в путешествие с небольшим недосыпом, чтобы организм быстрее адаптировался к переменам, например: 

  • Подушка для шеи 
  • Удобная и комфортная одежда 
  • Тёплый плед также поможет создать комфортную атмосферу.

Один из советов опытных путешественников — выбирать место у окна на той стороне, где вы обычно спите, и, если это возможно, избегать громоздкой маски для сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных. В сон впадают все животные, имеющие нервную систему (причём даже те, у кого нейроны не централизованы), а сноподобное состояние, периодически возникающее раз в сутки или чаще, есть и у животных, не имеющих нейронов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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