Как расслабиться и уснуть в самолёте: проверенный способ

Перелёты нередко превращаются в испытание, особенно если нужно поспать в самолёте. Однако существует метод, который может существенно облегчить эту задачу.
Техника "альфа-моста", разработанная для Военных Летчиков, позволяет быстро расслабиться и заснуть даже в шумной обстановке.
По словам экспертов, большинство людей засыпают уже после первой попытки.
Подготовка перед полётом может существенно повлиять на качество отдыха.
Эксперты советуют отправляться в путешествие с небольшим недосыпом, чтобы организм быстрее адаптировался к переменам, например:
Один из советов опытных путешественников — выбирать место у окна на той стороне, где вы обычно спите, и, если это возможно, избегать громоздкой маски для сна.
Сон (лат. somnus) — Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных. В сон впадают все животные, имеющие нервную систему (причём даже те, у кого нейроны не централизованы), а сноподобное состояние, периодически возникающее раз в сутки или чаще, есть и у животных, не имеющих нейронов.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.