На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проживание в качественном отеле может значительно изменить впечатления от поездки, превратив неудачный опыт в успешный и запоминающийся.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эверест

Однако найти достойное жилье для путешествия на Эверест — задача не из лёгких, учитывая масштаб этого величественного горного хребта.

Отель Everest View, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, расположен на узком хребте с видом на Большие Гималаи в национальном парке Сагарматха, Непал.

Гости отеля просыпаются на высоте 4000 метров над уровнем моря, и из окон их номеров открывается потрясающий вид на самую высокую гору мира. Это делает отель идеальной базой для изучения интересных фактов о горе Эверест.

Создание этого уникального отеля началось в конце 1960-х годов под руководством Ёсинобу Кумагаи, японского архитектора. Строительные материалы доставляли из города Ламусанга, находящегося примерно в 80 километрах от Катманду, и работа продвигалась медленно и трудно.

Японская культура заметна не только в архитектуре, но и в интерьере отеля: стеклянные конструкции и столовые приборы были импортированы из Японии, где восхождение на гору Фудзи ограничено в течение большей части года.

Открытие отеля состоялось в 1971 году, и с тех пор он стал самым высокогорным отелем на планете. Здание гармонично сочетает инженерное искусство и величие окружающей природы.

В отеле всего 12 номеров, предлагающих панорамный вид на Эверест и его окрестности, что делает его исключительным местом для проживания.

Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит отправиться в это заведение. Гости могут добраться до отеля на вертолете из Катманду до Сьянгбоче, а затем пройти оставшиеся 45 минут пешком или приземлиться прямо на вертолётной площадке отеля.

Независимо от выбранного маршрута, полет на вертолете позволит насладиться завораживающими пейзажами гор и ледников еще до прибытия.

Истинная магия отеля заключается не только в его расположении, но и в возможности познакомиться с культурой и природой Непала.

Задняя стена обеденного зала украшена массивным валуном с тибетской буддийской надписью "Ом мани падме хум", что переводится как "Слава драгоценности в лотосе" — фраза, описывающая путь к духовной чистоте через понимание и мудрость.

Если поездка в Непал не входит в планы или выходит за рамки бюджета, возможно, стоит рассмотреть альтернативу в виде поездки в город Эверест в Америке. Он находится в штате Канзас.

Уточнения

Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду. Государственный язык — непальский — родственен санскриту.

