Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кошке нужен хвост? Этот орган выполняет важные функции
Стоит ли пропускать завтрак ради стройности
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС
Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь
Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц

На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира

2:45
Туризм

Проживание в качественном отеле может значительно изменить впечатления от поездки, превратив неудачный опыт в успешный и запоминающийся.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Однако найти достойное жилье для путешествия на Эверест — задача не из лёгких, учитывая масштаб этого величественного горного хребта.

Отель Everest View, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, расположен на узком хребте с видом на Большие Гималаи в национальном парке Сагарматха, Непал.

Гости отеля просыпаются на высоте 4000 метров над уровнем моря, и из окон их номеров открывается потрясающий вид на самую высокую гору мира. Это делает отель идеальной базой для изучения интересных фактов о горе Эверест.

Создание этого уникального отеля началось в конце 1960-х годов под руководством Ёсинобу Кумагаи, японского архитектора. Строительные материалы доставляли из города Ламусанга, находящегося примерно в 80 километрах от Катманду, и работа продвигалась медленно и трудно.

Японская культура заметна не только в архитектуре, но и в интерьере отеля: стеклянные конструкции и столовые приборы были импортированы из Японии, где восхождение на гору Фудзи ограничено в течение большей части года.

Открытие отеля состоялось в 1971 году, и с тех пор он стал самым высокогорным отелем на планете. Здание гармонично сочетает инженерное искусство и величие окружающей природы.

В отеле всего 12 номеров, предлагающих панорамный вид на Эверест и его окрестности, что делает его исключительным местом для проживания.

Тем, кто предпочитает активный отдых, стоит отправиться в это заведение. Гости могут добраться до отеля на вертолете из Катманду до Сьянгбоче, а затем пройти оставшиеся 45 минут пешком или приземлиться прямо на вертолётной площадке отеля.

Независимо от выбранного маршрута, полет на вертолете позволит насладиться завораживающими пейзажами гор и ледников еще до прибытия.

Истинная магия отеля заключается не только в его расположении, но и в возможности познакомиться с культурой и природой Непала.

Задняя стена обеденного зала украшена массивным валуном с тибетской буддийской надписью "Ом мани падме хум", что переводится как "Слава драгоценности в лотосе" — фраза, описывающая путь к духовной чистоте через понимание и мудрость.

Если поездка в Непал не входит в планы или выходит за рамки бюджета, возможно, стоит рассмотреть альтернативу в виде поездки в город Эверест в Америке. Он находится в штате Канзас.

Уточнения

Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду. Государственный язык — непальский — родственен санскриту. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры
Российский шоу-бизнес
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры Аудио 
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать
На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС
Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь
Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц
Белый или цельнозерновой: какой хлеб действительно полезен
Микроиглы для лица: спасение от морщин или новый миф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.