Что известно о военном положении в Южной Корее: советы для путешественников

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Посольство России в Южной Корее обратилось к согражданам с просьбой сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям местных властей.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

В условиях объявленного в стране военного положения россиянам советуют воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях, особенно тех, что связаны с политикой.

Президент Южной Кореи ввёл военное положение, что стало центральной темой обсуждения в местных и международных СМИ. Агентство Рёнхап сообщило о соответствующем решении руководства страны.

Из-за напряжённых отношений с Северной Кореей страна уделяет большое внимание обороне и национальной безопасности. Введение военного положения — редкая, но не беспрецедентная мера.

Уточнения

«Рёнхап» или «Йонхап» (Yonhap News, кор. 연합뉴스 — Ёнхап нюсы) — крупнейшее информационное агентство Республики Кореи. Публикует новостные статьи, фотографии и другую информацию из газет, телевизионных сетей и других средств массовой информации в Республике Корее.

