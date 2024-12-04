Как арендовать авто за границей: подробное руководство для путешественников

Международные водительские права (МВУ) — это документ, который может пригодиться при аренде авто за границей.
В странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении, достаточно российских национальных прав, но в ряде случаев потребуется и МВУ. Например, даже при формальной необязательности, в ОАЭ или Таиланде без них не обойтись.
Какие страны принимают российские права?
Большинство европейских государств (за исключением Ирландии, Кипра, Мальты и Косово), а также Грузия, Турция, Казахстан и многие другие страны признают российские права.
Тем не менее, в Италии, как и в ряде других государств, прокатные компании могут требовать именно МВУ.
Как оформить МВУ?
Для получения МВУ нужны паспорт, национальное водительское удостоверение и матовая фотография размером 3,5×4,5 см. Госпошлина составляет 1600 рублей, а срок действия МВУ ограничен максимум тремя годами.
Способы получения:
Что нужно для аренды авто за границей?
Для аренды потребуется:
Часто депозит, блокируемый на карте, зависит от уровня страховки. С минимальным покрытием сумма может превышать 1000 евро, а при максимальной страховке — всего 100 евро.
Важно проверить, подходит ли карта для аренды. Например, некоторые дебетовые карты по классификации могут считаться кредитными, что упрощает процесс.
На что обратить внимание при аренде?
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику. Один из видов арендных отношений, объектом которых выступают транспортные средства.
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