Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от спортзала? Попробуйте эти уличные упражнения
Почему корица должна быть в рационе каждого диабетика
Поддельный парфюм: как избежать разочарования и проблем со здоровьем
Московская компания проведёт ремонт аэропорта Сочи
Чего нельзя оставлять в автомобиле зимой
Что можно посадить рядом с кабачками? Названы лучшие соседи
Пальмовое масло: вкусный яд на вашем столе
Симптомы недостатка селена в организме
Ученые раскрыли тайны роста мозга у наших предков

Как арендовать авто за границей: подробное руководство для путешественников

2:41
Туризм

Международные водительские права (МВУ) — это документ, который может пригодиться при аренде авто за границей.

Договор найма
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain
Договор найма

В странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении, достаточно российских национальных прав, но в ряде случаев потребуется и МВУ. Например, даже при формальной необязательности, в ОАЭ или Таиланде без них не обойтись.

Какие страны принимают российские права?

Большинство европейских государств (за исключением Ирландии, Кипра, Мальты и Косово), а также Грузия, Турция, Казахстан и многие другие страны признают российские права.

Тем не менее, в Италии, как и в ряде других государств, прокатные компании могут требовать именно МВУ.

Как оформить МВУ?

Для получения МВУ нужны паспорт, национальное водительское удостоверение и матовая фотография размером 3,5×4,5 см. Госпошлина составляет 1600 рублей, а срок действия МВУ ограничен максимум тремя годами.

Способы получения:

  • ГИБДД. В отделениях МФЦ в Москве МВУ выдают в порядке живой очереди. Обычно это занимает около часа.
  • Портал Госуслуг. После заполнения заявления необходимо выбрать удобную дату для визита в ГИБДД.
  • МФЦ по всей России. Если в отделении нет представителей ГИБДД, права будут готовы через 9 дней.
  • МВУ действительно только вместе с национальными правами. Если срок действия НВУ подходит к концу, МВУ также утратят свою силу.

Что нужно для аренды авто за границей?

Для аренды потребуется:

  • Загранпаспорт.
  • Международное водительское удостоверение (при необходимости).
  • Кредитная карта, выданная зарубежным банком.

Часто депозит, блокируемый на карте, зависит от уровня страховки. С минимальным покрытием сумма может превышать 1000 евро, а при максимальной страховке — всего 100 евро.

Важно проверить, подходит ли карта для аренды. Например, некоторые дебетовые карты по классификации могут считаться кредитными, что упрощает процесс.

На что обратить внимание при аренде?

  • Проверяйте состояние автомобиля. Все повреждения должны быть зафиксированы в акте приёма-передачи, иначе возможны неприятные споры при возврате.
  • Ознакомьтесь с условиями договора. Часто вводятся ограничения на пробег, список водителей и разрешённые страны для выезда.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику. Один из видов арендных отношений, объектом которых выступают транспортные средства.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Этот салат с курицей и черносливом — неотъемлемая часть вашего праздничного меню
Последние материалы
Поддельный парфюм: как избежать разочарования и проблем со здоровьем
Московская компания проведёт ремонт аэропорта Сочи
Чего нельзя оставлять в автомобиле зимой
Что можно посадить рядом с кабачками? Названы лучшие соседи
Как арендовать авто за границей: подробное руководство для путешественников
Пальмовое масло: вкусный яд на вашем столе
Симптомы недостатка селена в организме
Ученые раскрыли тайны роста мозга у наших предков
Стало известно, в каком районе Старой Москвы можно дешевле всего снять квартиру в аренду
Введение во храм Пресвятой Богородицы — праздник веры и смирения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.