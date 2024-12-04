Как арендовать авто за границей: подробное руководство для путешественников

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Международные водительские права (МВУ) — это документ, который может пригодиться при аренде авто за границей.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain Договор найма

В странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении, достаточно российских национальных прав, но в ряде случаев потребуется и МВУ. Например, даже при формальной необязательности, в ОАЭ или Таиланде без них не обойтись.

Какие страны принимают российские права?

Большинство европейских государств (за исключением Ирландии, Кипра, Мальты и Косово), а также Грузия, Турция, Казахстан и многие другие страны признают российские права.

Тем не менее, в Италии, как и в ряде других государств, прокатные компании могут требовать именно МВУ.

Как оформить МВУ?

Для получения МВУ нужны паспорт, национальное водительское удостоверение и матовая фотография размером 3,5×4,5 см. Госпошлина составляет 1600 рублей, а срок действия МВУ ограничен максимум тремя годами.

Способы получения:

ГИБДД. В отделениях МФЦ в Москве МВУ выдают в порядке живой очереди. Обычно это занимает около часа.

Портал Госуслуг. После заполнения заявления необходимо выбрать удобную дату для визита в ГИБДД.

МФЦ по всей России. Если в отделении нет представителей ГИБДД, права будут готовы через 9 дней.

МВУ действительно только вместе с национальными правами. Если срок действия НВУ подходит к концу, МВУ также утратят свою силу.

Что нужно для аренды авто за границей?

Для аренды потребуется:

Загранпаспорт.

Международное водительское удостоверение (при необходимости).

Кредитная карта, выданная зарубежным банком.

Часто депозит, блокируемый на карте, зависит от уровня страховки. С минимальным покрытием сумма может превышать 1000 евро, а при максимальной страховке — всего 100 евро.

Важно проверить, подходит ли карта для аренды. Например, некоторые дебетовые карты по классификации могут считаться кредитными, что упрощает процесс.

На что обратить внимание при аренде?

Проверяйте состояние автомобиля. Все повреждения должны быть зафиксированы в акте приёма-передачи, иначе возможны неприятные споры при возврате.

Ознакомьтесь с условиями договора. Часто вводятся ограничения на пробег, список водителей и разрешённые страны для выезда.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику. Один из видов арендных отношений, объектом которых выступают транспортные средства.



