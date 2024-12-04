РЖД рассматривает запрет на алкоголь в поездах дальнего следования

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы к обсуждению возможности запрета на употребление алкоголя в поездах дальнего следования. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain поезд дальнего следования

«Важно проводить диалог с экспертами. Это вопрос, в котором нужно учитывать разные мнения и собирать все точки зрения. Я считаю, что такие темы требуют вдумчивого обсуждения», — подчеркнул он.

Колесников также отметил, что окончательное решение будет принято только после изучения вопросов, поднятых законодателями. Он добавил, что в этом вопросе возможны разные варианты решений.

Ранее «Российская газета» сообщила, что депутаты Госдумы и сенатор внесли законопроект, который предполагает полный запрет на употребление спиртных напитков в самолётах, судах и поездах дальнего следования. Документ также предлагает увеличить вдвое штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, включая транспорт.