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РЖД рассматривает запрет на алкоголь в поездах дальнего следования

1:08
Туризм

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы к обсуждению возможности запрета на употребление алкоголя в поездах дальнего следования. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников.

поезд дальнего следования
Фото: Wikimedia Commons by Artyom Svetlov is licensed under Public domain
поезд дальнего следования

«Важно проводить диалог с экспертами. Это вопрос, в котором нужно учитывать разные мнения и собирать все точки зрения. Я считаю, что такие темы требуют вдумчивого обсуждения», — подчеркнул он.

Колесников также отметил, что окончательное решение будет принято только после изучения вопросов, поднятых законодателями. Он добавил, что в этом вопросе возможны разные варианты решений.

Ранее «Российская газета» сообщила, что депутаты Госдумы и сенатор внесли законопроект, который предполагает полный запрет на употребление спиртных напитков в самолётах, судах и поездах дальнего следования. Документ также предлагает увеличить вдвое штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, включая транспорт.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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