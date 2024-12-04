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Путеводитель «Короче» помогает туристам с особыми потребностями

1:09
Туризм

Махачкала и Минеральные Воды вошли в список 15 российских локаций, которые подходят для путешественников с особыми потребностями. Этот рейтинг стал частью нового путеводителя компании "Авиасейлс", специально разработанного для туристов с ограничениями по здоровью. Презентация путеводителя прошла в Общественной палате России.

курорт
Фото: commons.wikimedia.org by Синкучи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
курорт

"Компания представила путеводитель "Короче", который учитывает потребности людей из разных групп, включая маломобильных, незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих. Информация о доступности популярных туристических мест была проверена по методологии Центра стратегических разработок", — сообщает ТАСС со ссылкой на "Авиасейлс".

Согласно данным компании, такие локации есть в 15 городах России. Помимо Махачкалы и Минеральных Вод, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Новосибирск, Самара, Сочи, Тюмень, Уфа и Хабаровск.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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