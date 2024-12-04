Лечебная вода и доступные цены: отдых в Хегико

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В восьми населённых пунктах округа Дьёр-Мошон-Шопрон находится 11 термальных источников, известные своей высококачественной лечебной водой. Хотя не все купальни работают круглый год, большинство из них доступны для посетителей.

Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain термальный источник

Среди действующих купален самые доступные билеты можно приобрести в термальные ванны в Хегико. Хотя их цены выше, чем в других регионах, таких как равнинные области, они предлагают отличное соотношение цены и качества.

Термальный курорт в Хегико, небольшой деревне на холме недалеко от озера Нойзидль и всего в 20 км от Шопрона, имеет более чем 50-летнюю историю. История началась в 1969 году, когда была обнаружена термальная вода. Первоначально её использовали для обогрева теплиц. Однако, когда выяснилось, что вода обладает целебными свойствами, родилась идея создания купален.

Летом 1971 года термальные ванны Хегико начали свою работу с единственным бассейном и без инфраструктуры общественного питания. Несмотря на это, за первый двухмесячный сезон курорт привлёк 16 тысяч посетителей. Особенно полюбилось это место иностранным туристам, в первую очередь австрийцам, которые до сих пор составляют значительную часть гостей.