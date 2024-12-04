Чем траттория под холмами Чочаре покоряет сердца гурманов

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

На первом этаже скромного деревенского дома у подножия холмов Чочаре вас встретит шеф-повар Сальваторе Тасса — мастер высокой кухни, создающий шедевры в своей уютной траттории. Простота местных блюд удивительным образом сочетается с изысканным вкусом и высочайшим качеством.

Фото: Wikimedia Commons by Tavolarte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ каламарата

Начать своё гастрономическое путешествие можно с насыщенного томатного супа или домашней giardiniera fatta — маринованных овощей. Если не боитесь репчатого лука, обязательно попробуйте la cipolla alla veneziana.

Среди первых блюд гостей привлекают свежеприготовленные макароны. Особенной удачей станет попробовать феттучини с маслом и пармезаном — простое, но невероятно вкусное блюдо, доступное не каждый день.

На второе подают мясные блюда, приготовленные в дровяной печи, особенно популярной в летний сезон. Обязательно стоит попробовать говяжий язык, маринованный в красном вине, или сладкий хлеб с вишней, которые восхищают насыщенностью вкуса.

Дополняет атмосферу джазовая музыка, звучащая на заднем плане, создавая гармонию для настоящего кулинарного наслаждения.

Уточнения

Фетучини (итал. fettuccine, транслитерация: феттуччине, от fettuccia — ленточка) — один из типов итальянской пасты, популярный в Риме.

